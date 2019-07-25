Son Dakika Haberleri: Endonezya'dan İsrail'in Doğu Kudüs'teki yıkımlarına kınama
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Endonezya'dan İsrail'in Doğu Kudüs'teki yıkımlarına kınama

20 dakika önce

Endonezya hükümeti, İsrail'in Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait evleri yıkmasını kınadı.

Endonezya'dan İsrail'in Doğu Kudüs'teki yıkımlarına kınama, System.String[]
Endonezya hükümeti, İsrail'in Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait evleri yıkmasını kınadı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Endonezya'nın bu tür eylemlerin bir an önce durmasını talep ettiği belirtilerek, "Yapılanlar, uluslararası kanunların ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının ihlalidir." ifadesi kullanıldı.
İsrail'in geçen ay Harem-i Şerif'te tünel açma faaliyetlerine de değinen Bakanlık, bu tür uygulamaların bölgedeki barış sürecini tehdit edeceğini vurguladı.
İsrail mahkemesi, geçen ay Sur Bahir'deki söz konusu yapıların, Ayrım Duvarı'nın devamı olan tel bariyerlere yakınlığı nedeniyle "güvenlik tehlikesi oluşturduğunu" iddia ederek yıkımına karar vermiş ve mülk sahiplerine 18 Haziran'a kadar binalarını yıkmaları için süre tanımıştı.
Pazartesi günü İsrail güçleri, sabahın erken saatlerden itibaren iş makineleriyle geldikleri Sur Bahir bölgesindeki Vadi El-Hummus Mahallesi'nde Filistinlilere ait bazı evleri yıkmaya başlamıştı.
Doğu Kudüs, İsrail, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 06:56 Kaynak: AA
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