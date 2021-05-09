Endonezya'dan İsrail'in Mescid-i Aksa'daki saldırılarına kınama - Son Dakika

Endonezya, İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ibadet eden Müslümanlara yönelik saldırılarını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, Twitter'dan yaptığı paylaşımlarda, İsrail güçlerinin, yüzlerce kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan Mescid-i Aksa'daki Filistinli sivillere yönelik güç kullanımını kınadıklarını duyurdu.

Paylaşımlarda, Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki 6 Filistinlinin zorla yerinden edilmesine de tepki gösterilirken, "Bu türden zorla tahliye ve güç kullanımı, BM Güvenlik Konseyi kararlarına, uluslararası insancıl hukuka, özellikle 1949 tarihli Cenevre Sözleşmesi'ne aykırıdır ve bölgedeki gerginlikle istikrarsızlığı artırma potansiyeline sahiptir." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, paylaşımlarda, uluslararası toplum, Filistinlilerin yerlerinden edilmesine ve sivillere karşı güç kullanımına son verilmesi için somut adımlar atmaya çağırıldı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşananlar

İşgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlere sahne oluyor. İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi tırmandırıyor.

İsrail polisi, 7 Mayıs'ta teravih namazı sırasında Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombaları ve plastik mermiyle müdahale etmişti.

Filistin Kızılayı, İsrail polisinin müdahalesi nedeniyle 205 Filistinlinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail polisinin Filistinlilere dünkü müdahalesinde de 90 kişi yaralanmış, Filistin Kızılayı yaralananlar arasında bir yaşında bebek ve çocukların da olduğunu açıklamıştı.

Bugün sabah namazı sonrası İsrail polisi, Mescid-i Aksa'dan çıkan cemaate yine plastik mermi ve ses bombaları ile müdahale etmiş, 10 kişiyi yaralamıştı.