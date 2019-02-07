Son Dakika Haberleri: Endonezya'dan İsrail'in Tıph Kararına Kınama

Endonezya'dan İsrail'in Tıph Kararına Kınama

49 dakika önce

Endonezya, İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentindeki Uluslararası Geçici Mevcudiyet Gücü'nün (TIPH) görev süresini uzatmama kararını kınadı.

Endonezya'dan İsrail'in Tıph Kararına Kınama, System.String[]
Endonezya, İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentindeki Uluslararası Geçici Mevcudiyet Gücü'nün (TIPH) görev süresini uzatmama kararını kınadı.

Endonezya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'da uluslararası sivil gözlemci misyonu olan TIPH'nin görev süresini uzatmamasına ilişkin tek taraflı kararını kınadıkları belirtildi.

TIPH'nin, kuruluşundan bu yana Filistinli sivilleri korumada önemli bir mekanizma olarak hizmet ettiğinin altı çizilen açıklamada, TIPH'nin görevinin korunmasının, çatışmaların tırmanmasını önlemede de çok önemli olduğu vurgulandı.

Ayrıca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) geçici üyesi olan Endonezya'nın, Filistin ve diğer ortak ülkelerle bölgedeki barış çabalarını daha da tehlikeye sokacak İsrail'in bu tek taraflı eyleminin tartışılması üzerine konseyde kapalı bir toplantı başlattığı kaydedildi.

TIPH, El Halil'deki Filistinliler için güvenlik duygusu yaratmak ve istikrarın sağlanmasına destek için Filistin yönetimi ve İsrail'in davetiyle 1997'den bu yana bölgede bulunuyor.

Bünyesinde Danimarka, İtalya, Norveç, İsveç, İsviçre ve Türkiye'den gözlemcilerin bulunduğu misyon, bölgede uluslararası anlaşmaların ihlal edilmesi durumunu gözlemleyerek buna ilişkin raporlar hazırlıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 10:28 Kaynak: AA

Batı Şeria, İsrail, Güncel
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