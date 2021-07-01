Endonezya'dan, Java ve Bali adalarına acil durum Covid-19 kısıtlama kararı - Son Dakika

- Endonezya'dan, Java ve Bali adalarına acil durum Covid-19 kısıtlama kararı

JAKARTA - Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Bakanların ve sağlık uzmanlarının tavsiyeleri üzerine korona virüse (Covid-19) karşı 3 Temmuz'dan 20 Temmuz'a kadar Java ve Bali adaları için geniş çaplı acil durum Covid-19 kısıtlama kararı aldığını duyurdu.

Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında artan vakalara karşı Endonezya hükümeti, Java ve Bali adaları için geniş çaplı acil durum Covid-19 kısıtlama kararı aldı. Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo düzenlediği basın toplantısında, Bakanların ve sağlık uzmanlarının tavsiyeleri üzerine Covid-19'a karşı 3 Temmuz'dan 20 Temmuz'a kadar Java ve Bali adaları için geniş çaplı acil durum Covid-19 kısıtlama kararı aldığını duyurdu. Widodo, "Bakanlardan, sağlık uzmanlarından ve Bölge Başkanları'ndan bilgi aldıktan sonra, özellikle Java ve Bali için 3 Temmuz - 20 Temmuz arasında Acil Durum Topluluk Faaliyetleri Kısıtlamalarının İcrası'nı uygulamaya karar verdim" ifadelerini kullandı.

Endonezya Denizcilik ve Yatırım Koordinasyon Bakanı Luhut Pandjaitan ise yaptığı basın açıklamasında, Endonezya'da Mayıs ayının sonundan bu yana Covid-19 vaka sayılarında yaklaşık yüzde 230'luk bir artış gördüğü için bu kısıtlamaların uygulanması gerektiğini belirtti. Pandjaitan, "Hazırlığımızın en üst seviyede olduğuna inanıyorum. Öyleyse şimdi bunu sıkı ve ölçülü bir şekilde uygulamalıyız. Bu süre içinde günlük Covid-19 vakalarını 10 bin civarına veya 10 binin altına indirebileceğimizi umuyoruz" ifadelerini kaydetti.

Kısıtlamalarda 3 farklı kategori uygulanacak

Bakan Pandjaitan, vatandaşların faaliyetlerinin çalıştıkları sektörlere göre kısıtlanacağını ve toplamda, "temel", "temel olmayan" ve "kritik" sektörler olmak üzere 3 farklı kategorinin uygulanacağını aktardı. Kısıtlama sırasında kritik sektörlerdeki tüm çalışanlar ofislerinde işlerine devam edebilecek. Bu sektörler arasında, enerji, sağlık, güvenlik, lojistik ve ulaşım, gıda endüstrisi ve petrokimyanın yanı sıra temel günlük ihtiyaçları karşılayan kamu hizmetlerinin de yer aldığı kaydedildi. Temel sektörlerin ise, ofiste maksimum yüzde 50 kapasiteyle ve sıkı sağlık protokolleri altında çalışabilecekken, bu sektörler arasında finans ve bankacılık, ödeme sistemleri, bilgi ve iletişim teknolojisi, Covid-19 hastalarıyla ilgilenmeyen oteller ve ihracat sektörleri yer alıyor. Zorunlu olmayan sektörlerdeki tüm çalışanlar ise evden çalışmalarına devam edecek.

Alışveriş merkezleri kapalı olacak

Başkan Widodo tarafından alınan kısıtlama kararı kapsamında, yemek dükkanları ve tüm alışveriş merkezleri kapalı olacak. Bakkallar, süpermarketler, mini marketler ve pazarlar yüzde 50 kapasite ile akşam 20.00'ye kadar, eczaneler ise 24 saat açık olacak. Kısıtlamada tüm öğrencilerin evden çalışması gerekirken. İbadet yerleri, spor tesisleri ve park gibi kamu tesisleri kapalı kalacak. Düğünler yemeksiz olarak en fazla 30 kişi ile gerçekleştirilebilirken, toplu taşıma araçları en fazla yüzde 70 kapasite ile hizmet verecek. Uçak, otobüs veya trenle seyahat etmek isteyenlerin ise, en az 1 doz Covid-19 aşısı ile aşılanmış olması ve aşı kartlarını ibraz yetkililere etmeleri gerekecek. Ayrıca, uçağa binmeden 2 gün öncesinde yapılmış bir negatif PCR testine sahip olmaları zorunlu olacak.

Endonezya'da 4 ayrı tehlike seviyesi uygulanacak

Birçok kentte Covid-19 vakalarında yaşanan ani artışa rağmen PPKM, yalnızca Java ve Bali'de 3. ve 4. seviye olarak sınıflandırılan bölgelerde uygulanacak. Hükümet yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Endonezya genelinde en güvenli bölgelerin 1. Seviye, Covid-19'un bulaşma riskinin en yüksek olduğu bölgelerin ise 4. seviye olarak 4 ayrı düzeye sınıflandırıldığı kaydedildi. Seviyelerin, Dünya Sağlık Örgütü yönergelerine göre belirlendiği ve 100 bin kişide günlük 50 vakanın kayda geçtiği bölgelerin 4. seviye olarak kabul edileceği ifade edildi. Java ve Bali'de ise 4. seviye olarak sınıflandırılan 48 bölge veya kent olduğu belirtilirken, 74 bölge veya kentin 3. seviye olarak sınıflandırıldığı kaydedildi.

Son 24 saatte 24 bin 836 yeni vaka

Endonezya'da son 24 saatte 24 bin 836 kişide Covid-19 tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 2 milyon 203 bin 108'e ulaşırken, 504 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı ise 58 bin 995'e yükseldi.