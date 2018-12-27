Endonezya'dan Türkiye'ye Tsunami Yardımı Teşekkürü

Endonezya, tsunami sonrası insani yardımda bulunan Türkiye'ye teşekkür etti.

Endonezya, tsunami sonrası insani yardımda bulunan Türkiye'ye teşekkür etti.



Batı Cava Eyaleti Valisi Rıdvan Kamil, yaptığı açıklamada, Sunda Boğazı'nda meydana gelen tsunami sonrası afetzedelere insani yardım yapan Türkiye'ye teşekkürlerini iletti.



Türk halkının, ülkede oluşan her afet sonrası Endonezya halkına yardımda bulunduğunu anımsatan Kamil, İslam ülkesi olarak Müslüman kardeşliğinin önemli olduğunu vurguladı.



Afetzedelere yapılan yardımlar adına teşekkürlerini yineleyen Kamil, Türkiye'nin cömertliği ve yardımseverliğinden dolayı minnettar olduklarını ifade etti.



Türk STK'lerden yardım



Hayrat Vakfı Endonezya Temsilcisi Cemal Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tsunami sonrası afet bölgelerine hızlı bir şekilde yardım ulaştırdıklarını aktararak, "Bölgede şu ana kadar 3 bin kişiye gıda ve ilaç gibi yardım malzemesi ulaştırdık. Ayrıca evsiz kalanlara da çadır yardımında bulunduk." diye konuştu.



İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Güney Asya Masası Sorumlusu Mücahit Demir de bölgede şimdiye kadar 7 bin 500 kişiye yardım ulaştırdıklarını ve yardımlarının başlıca barınma, gıda ve hijyen paketlerinden oluştuğunu belirtti.



Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde 28 Eylül'de meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunaminin ardından da Türk Kızılayı ve Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) yanı sıra İHH ve Hayrat Vakfı gibi Türkiye'den birçok sivil toplum kuruluşu afetzedelerin yardımına koşmuştu.



Tsunamiyi yanardağ patlaması tetikledi?



Sumatra ve Cava adaları arasında yer alan Sunda Boğazı'nda 22 Aralık'ta meydana gelen tsunamide, şimdiye kadar 430 kişinin öldüğü ve 159 kişinin kayıp olduğu bilgisi verildi.



Anak Krakatau (Krakatau'nun Çocuğu) Yanardağı'nda meydana gelen patlamalarda yanardağdan kopan büyük bir kütlenin bölgenin kıyı şeritlerini etkileyen tsunamiye neden olduğu açıklanmıştı.?



Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde 28 Eylül'de meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunamide, 2 binden fazla kişi yaşamını yitirmiş, bin 500'e yakın kişinin kayıp olduğu belirtilmişti.



?"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da, 26 Aralık 2004'te 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunamide bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi hayatını kaybetmişti.

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