Endonezya'dan Zonguldak'a gelin gelen Siti'nin sınır dışı edilme korkusu - Son Dakika

Endonezya'dan Zonguldak'a gelin gelen Siti'nin sınır dışı edilme korkusu

01.04.2021 11:55
Endonezya'dan Zonguldak'a gelin gelen Siti'nin sınır dışı edilme korkusu, System.String[]

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesine bağlı Külah köyünde yaşayan yüzde 78 görme engelli Erhan Kaymak (41), sosyal medya üzerinden tanıştığı Endonezyalı Siti Nurazizah (41) ile hayatlarını birleştirdi.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesine bağlı Külah köyünde yaşayan yüzde 78 görme engelli Erhan Kaymak (41), sosyal medya üzerinden tanıştığı Endonezyalı Siti Nurazizah (41) ile hayatlarını birleştirdi. Erhan Kaymak, sigortalı bir işi olmadığı için eşine oturma izni alamadıklarını belirterek, "Engelli maaşımla köyümde kendime ait evimde mutlu bir yuva kurduk. Oturma izni için benden maaş bordrosu istediler. Bir işim olmadığı için sıkıntı yaşıyoruz. Devletimizden bu konuda yardım bekliyoruz" dedi.

Ereğli'ye bağlı Külah köyünde yaşayan yüzde 78 görme engelli Erhan Kaymak, 2 yıl önce sosyal medya üzerinden Endonezya'da yaşayan Siti Nurazizah ile tanıştı. Arkadaşlıklarını ilerleten Kaymak ile Nurazizah, evlenmeye karar verdi. Nurazizah, Türkiye'ye gelerek Kaymak ile 29 Mart'ta Ereğli Belediyesi'nin nikah salonunda evlendi. Kaymak çifti, köydeki evlerinde mutlu yuva kurdu. Siti Nurazizah Kaymak, kısa sürede köy hayatına alıştı. Köylüler tarafından da çok sevilen Nurazizah, bahçe ve diğer işlerde aile bireylerine destek oluyor. Siti Nurazizah Kaymak, oturma izni için Ereğli Kaymakamlığı'na yaptığı başvuru ise Erhan Kaymak'ın sigortalı bir işi bulunmadığı için tıkandı. Erhan Kaymak, engeli nedeniyle aldığı maaş ile kendisine ait evde yaşamlarını sürdürdüklerini söyledi.

Oturma izni için ise kendisinin sigortalı bir işi olması gerektiğini öğrendiğini söyleyen Erhan Kaymak, "Eşim ile internet sosyal medya üzerinden tanıştık. 2 yıldır internet aracılığı ile görüşüyorduk. En sonunda evlenmeye karar verdik ve eşim Türkiye'ye geldi. Oturma izni almaya çalışıyoruz. Ben çalışmadığım için benden maaş bordrosu istediler. Bu yüzden biraz sıkıntı yaşıyoruz. Devletimizden bu konuda biraz yardım bekliyoruz. Eşimi ben Türkiye'ye davet etmeden önce kendim gitmek istedim. Ancak Endonezya turist kabul etmediği için eşim Türkiye'ye gelmek zorunda kaldı. Geçen hafta cuma günü geldi. Nikahımızı kıydık. İnşallah oturma iznini alabilirsek problem kalmayacak. Ben yüzde 76 görme engelliyim. Çalışmıyorum" dedi.'ÇOK MUTLUYUM'Endonezya'dan 13 saatlik yolculuğun ardından internet üzerinden tanıştığı aşkı için Türkiye'ye gelen Siti Nurazizah Kaymak ise yeni hayatına çabuk alıştığını söyledi. Erhan Kaymak ile mutlu olduğunu ifade eden Siti Nurazizah Kaymak, "Çok mutluyum. Benim eşim çok iyi adam. Türkçeyi biraz biliyorum. Daha da ilerleteceğim" diye konuştu.'GELİNİM ÇOK SICAKKANLI'Firdevs Kaymak, gelininin çok sıcakkanlı olduğunu, alışması için kendisine destek olduğunu ifade etti. Hidayet Kaymak da oğlunun çok mutlu olduğunu anlatarak, "Oğlum iki yıldan bu yana tanışıyor ve görüşüyor. Çok güzel bir duygu. Ben çok sevindim. Gelinimiz çok iyi. Türkçe konuşmada biraz takılmasa daha iyi olacak. İnşallah ilerleyen zamanlarda daha da iyi öğrenecek. Şu anda onlarda bizde çok mutluyuz" dedi.GELİR DÜZEYİNİ GÖSTEREN BELGE

Kanuna göre, Türk vatandaşlarıyla evli olanların oturum izni alabilmeleri için istenen belgeler arasında, destekleyici kişinin gelir düzeyini gösteren bir belge ve tüm aile fertlerini kapsayacak şekilde sağlık sigortası yer alıyor.


Endonezya'dan Zonguldak'a gelin gelen Siti'nin sınır dışı edilme korkusu
Endonezya'dan Zonguldak'a gelin gelen Siti'nin sınır dışı edilme korkusu
Endonezya'dan Zonguldak'a gelin gelen Siti'nin sınır dışı edilme korkusu
Endonezya'dan Zonguldak'a gelin gelen Siti'nin sınır dışı edilme korkusu
Endonezya'dan Zonguldak'a gelin gelen Siti'nin sınır dışı edilme korkusu
Endonezya'dan Zonguldak'a gelin gelen Siti'nin sınır dışı edilme korkusu
Endonezya'dan Zonguldak'a gelin gelen Siti'nin sınır dışı edilme korkusu
Endonezya'dan Zonguldak'a gelin gelen Siti'nin sınır dışı edilme korkusu
Endonezya'dan Zonguldak'a gelin gelen Siti'nin sınır dışı edilme korkusu
Endonezya'dan Zonguldak'a gelin gelen Siti'nin sınır dışı edilme korkusu

Görme Engelli, Endonezya, Ereğli, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Endonezya'dan Zonguldak'a gelin gelen Siti'nin sınır dışı edilme korkusu - Son Dakika


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