Endonezya denizaşırı ülkelerden gelecek turistlere kapılarını açacak - Son Dakika

Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya, denizaşırı ülkelerden gelen turistler için Kovid-19 karantinasını kaldırmaya hazırlanıyor.
Endonezya Turizm Bakanı Sandiaga Uno, yaptığı açıklamada, ülkeyi ziyaret etmek isteyen turistlerin PCR testi yaptırması gerektiğini bildirdi.
Uno, Kovid-19'un yayılmasını önlemek amacıyla denizaşırı ülkelerden gelen turistler için karantina kurallarının yarın itibarıyla kaldırılacağını belirtti.
Endonezya hükümeti, seyahat kısıtlamalarını esneterek, bu yıl yabancı turist sayısının 3 milyonun üzerine çıkmasını hedefliyor.
Ülkede günlük 4 bin 699 vaka tespit edilmesiyle toplam Kovid-19 vaka sayısı 5 milyon 967 bin 182'ye yükseldi.
Son 24 saatte 154 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 153 bin 893'e çıktı.
Kaynak: AA
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