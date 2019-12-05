Son Dakika Haberleri: Endonezya Devlet Başkan Yardımcısı Ma'ruf Amin, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Son Dakika Güncel Endonezya Devlet Başkan Yardımcısı Ma'ruf Amin, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Endonezya Devlet Başkan Yardımcısı Ma'ruf Amin, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Endonezya Devlet Başkan Yardımcısı Ma'ruf Amin, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Endonezya Devlet Başkan Yardımcısı Ma'ruf Amin, AA'nın

Endonezya Devlet Başkan Yardımcısı Ma'ruf Amin, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Amin, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek haber kategorisindeki Hassan Jedi'nin "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Seçtiği fotoğrafla Filistin ve Filistin halkı için barış dileğinde bulunan Amin, kendisine AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılma fırsatı verilmesinden dolayı teşekkür etti.

Amin, Anadolu Ajansının başkent Cakarta'da açtığı ofisle burada var olmasının önemine de değinerek, "AA, iki ülkedeki gelişmeleri doğrudan aktarıyor. AA'nın aktardığı bilgiler, Endonezya ve Türkiye halkının daha da yakınlaşmasına ve iş birliklerinin artmasına vesile oluyor." ifadelerini kullandı.

Filistin, Dönüş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 11:18 Kaynak: AA
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