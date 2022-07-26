Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo Çin'i ziyaret etti

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Kuzey Doğu Asya turu kapsamında iki günlük resmi ziyaret için Çin'e geldi.

Çin'in Cakarta Büyükelçisi Lu Kang, Twitter'dan paylaştığı mesajda, Widodo'nun dün Çin'e ulaştığını duyurdu.

Edonezya Devlet Başkanı, ziyaretinde Çinli mevkidaşı Şi Cinping ve Başbakan Li Kıçiang ile görüşecek.

Widodo, Pekin Kış Olimpiyatları'ndan bu yana ülkeyi ziyaret eden ilk devlet başkanı oldu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, dünkü olağan basın toplantısında, Widodo'nun programının detaylarına ilişkin bilgi vermedi, "etkin virüs önleme tedbirleriyle ziyaretin güvenli ve başarılı geçmesini hedeflediklerini" belirtti.

Sözcü Cao, Pekin Kış Olimpiyatları sırasında bu konuda "yararlı deneyimler edindiklerini" bildirdi.

Cao'nun sözleri, ziyaretin "kapalı devre" salgın kontrol tedbirleri altında yürütüleceği, az sayıda gazeteci dışında faaliyetlerin izlenemeyeceği anlamına geliyor.

Endonezya basınındaki haberlere göre Widodo, Çin'in ardından Japonya ve Güney Kore'yi ziyaret edecek.

ABD Genelkurmay Başkanı'nın ziyaretinin ardından geldi

Widodo'nun ziyaretinin, ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley'in hafta sonu Endonezya'ya yaptığı ziyaretin ardından gelmesi dikkati çekti.

Milley, ziyaret sırasında Çin ordusunun son zamanlarda "giderek daha agresif ve tehlikeli hale geldiği" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Çin'in hava ve deniz araçlarının Pasifik bölgesinde ABD ve ortağı güçlere yönelik müdahalelerinin arttığına dikkati çeken Milley, tehlikeli karşılaşmaların sayısının da aynı orada yükseldiğini ifade etmişti.