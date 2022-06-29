Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo , Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşmek üzere Polonya 'nın Przemysl kentinden trenle Ukrayna 'nın başkenti Kiev 'e hareket etti.

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Joko Widodo, Polonya, Kiev, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo Kiev yolunda - Son Dakika

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