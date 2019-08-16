Son Dakika Haberleri: Endonezya Devlet Başkanı Widodo'dan 'başkenti değiştirelim' teklifi
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Endonezya Devlet Başkanı Widodo'dan 'başkenti değiştirelim' teklifi

40 dakika önce

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, ülkenin başkentinin Cakarta'dan Kalimantan bölgesine taşınması konusunda meclise resmi bir öneride bulundu. 13 milyon nüfuslu Kalimantan bölgesi, Endonezya, Malezya ve Brunei ile birlikte Borneo Adası'nda bulunuyor.

Endonezya Devlet Başkanı Widodo'dan 'başkenti değiştirelim' teklifi, System.String[]
Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, ülkenin başkentinin Cakarta'dan Kalimantan bölgesine taşınması konusunda meclise resmi bir öneride bulundu.

13 milyon nüfuslu Kalimantan bölgesi, Endonezya, Malezya ve Brunei ile birlikte Borneo Adası'nda bulunuyor.
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Joko Widodo, Kalimantan, Jakarta, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 10:33 
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