Endonezya Devlet Başkanı Widodo'dan 'başkenti değiştirelim' teklifi
40 dakika önce
Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, ülkenin başkentinin Cakarta'dan Kalimantan bölgesine taşınması konusunda meclise resmi bir öneride bulundu. 13 milyon nüfuslu Kalimantan bölgesi, Endonezya, Malezya ve Brunei ile birlikte Borneo Adası'nda bulunuyor.
Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo
, ülkenin başkentinin Cakarta'dan Kalimantan
bölgesine taşınması konusunda meclise resmi bir öneride bulundu.
13 milyon nüfuslu Kalimantan bölgesi, Endonezya, Malezya
ve Brunei ile birlikte Borneo Adası'nda bulunuyor.
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 10:33
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