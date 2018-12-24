Endonezya Devlet Başkanı Widodo'dan Tsunami Açıklaması
2 saat önce
Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, 281 kişinin hayatını kaybettiği tsunami felaketi hakkında, "Tsunami anlaşılması güç bir doğaya sahip. Tsunami konusunda uyarıda bulunması gereken birçok ajans, tsunami gelmeden önce onu tespit edemedi" dedi.
Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo
, 281 kişinin hayatını kaybettiği tsunami felaketi hakkında, "Tsunami anlaşılması güç bir doğaya sahip. Tsunami konusunda uyarıda bulunması gereken birçok ajans, tsunami gelmeden önce onu tespit edemedi" dedi.
Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Sumatra ve Cava Adası arasında yer alan Sunda Boğazı'nda meydana gelen ve 281 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan tsunami felaketi hakkında açıklamalarda bulundu. Widodo, "Tsunami anlaşılması güç bir doğaya sahip. Uyarıda bulunması gereken birçok ajans, tsunami gelmeden önce onu tespit edemedi" ifadelerini kullandı.
"Bozuk uyarı sistemleri yıl sonuna kadar düzeltilecek"
Uzmanların hala tam olarak tsunamiyi tetikleyen ana sebebi bulamadıklarını beliren Widodo, ülkede çalınan ve bozuk olduğu tespit edilen tüm tsunami uyarı sistemlerinin bu yılın bitimine kadar yenileriyle değiştirileceğini de sözlerine ekledi. - JAKARTA
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 11:50 Kaynak: İHA
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