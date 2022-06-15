Endonezya Devlet Başkanı Widodo kabinede değişikliğe gitti

KUALA Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo'nun, ikinci döneminde kabinede üçüncü kez değişikliğe gittiği bildirildi.

Channel News Asia'nın haberine göre, iki bakanlıkta değişikliğe giden Başkan Widodo, Zulkifli Hasan'ı Ticaret Bakanı ve Hadi Tjahjanto'yu Tarım İşleri ve Mekansal Planlama Bakanı olarak atadı.

Zulkifli Hasan, 2009-2014'te eski Devlet Başkanı Susilo Bambang Yudhoyono yönetiminde Orman Bakanı olarak görev yapmıştı.

Hadi Tjahjanto ise Aralık 2017'den Kasım 2021'e kadar Endonezya Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirilmişti.

Widodo ayrıca, kabine değişikliği kapsamında 3 yeni bakan yardımcısını da atadı.