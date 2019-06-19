Son Dakika Haberleri: Endonezya Dışişleri Bakanlığından Mursi için taziye
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Endonezya Dışişleri Bakanlığından Mursi için taziye

48 dakika önce

Endonezya Dışişleri Bakanlığı, Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin vefatına ilişkin taziyelerini bildirdi.

Endonezya Dışişleri Bakanlığından Mursi için taziye, System.String[]
Endonezya Dışişleri Bakanlığı, Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin vefatına ilişkin taziyelerini bildirdi.
Bakanlık Sözcüsü Arrmanatha Nasir, yaptığı açıklamada, "Mursi'nin hayatını kaybetmesi nedeniyle ailesine ve Mısır halkına başsağlığı diliyoruz. İnşallah Mursi, en iyi makamı Allah'tan alacak." ifadesini kullandı.
Mahkeme salonunda vefat etti
Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, 17 Haziran'da yargılandığı "Vadi en-Natrun hapishanesinden kaçış ve Hamas adına casusluk" davasının duruşması esnasında hayatını kaybetti.
Mısır devlet televizyonu 67 yaşındaki Mursi'nin mahkeme salonunda geçirdiği baygınlığın ardından hayatını kaybettiğini duyurdu.
Mursi'nin naaşı, ölümünden bir gün sonra yerel saatle 05.00'te yalnızca ailesi ve avukatının katılımıyla başkent Kahire'nin doğusundaki Medinet'un Nasr semtinde Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) mürşitlerinin defnedildiği kabristanlıkta toprağa verildi.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 03:31 Kaynak: AA
Mısır, Muhammed Mursi, Güncel
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