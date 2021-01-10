Endonezya Donanması yolcu uçağının düştüğü bölgede arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

Denizden çıkarılan uçak parçalarından detaylar Endonezya'da Sriwijaya Havayolları'na ait yolcu uçağının denize düştüğü bölge genelinde arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. Başkentin kuzeyinde yer alan Tanjung Priok Limanı'nda oluşturulan kriz merkezinde, asker, polis, ulusal arama kurtarma ajansı ve çeşitli sivil yardım toplum kuruluşlarından oluşan kurumlar, ayrı ayrı oluşturdukları birim merkezleri aracılığıyla arama kurtarma çalışmalarını koordineli olarak yürütmeye çalışıyor. Endonezya Donanması'nda görevli dalgıç ekibi ise arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

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