Endonezya ekonomisi 22 yıl sonra ilk kez resesyona girdi - Son Dakika

Endonezya ekonomisi 22 yıl sonra ilk kez resesyona girdi

05.11.2020 10:51
Endonezya ekonomisi 22 yıl sonra ilk kez resesyona girdi, System.String[]

Endonezya ekonomisi, bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,49 daralma kaydederek 1998'deki Asya krizinden bu yana ilk defa resesyona girdi.

Endonezya ekonomisi, bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,49 daralma kaydederek 1998'deki Asya krizinden bu yana ilk defa resesyona girdi.

Merkezi İstatistik Ajansı'ndan (BPS) yapılan açıklamada, Endonezya ekonomisinin, temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan üçüncü çeyrekte yüzde 3,49 daraldığı bildirildi.

Üçüncü çeyrekteki küçülmeyle ülke ekonomisi, 1998'deki Asya krizi sonrasında geçen 22 yılda ilk defa resesyona girmiş oldu.

BPS Başkanı Suhariyanto, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarının hafifletilmesiyle dördüncü çeyrekte durumun daha iyi olmasını umut ettiklerini belirtti.

İkinci çeyrekte de yüzde 5,32 daralan Endonezya ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde ise yüzde 2,97 ile 2001'den bu yana en zayıf büyümeyi kaydetmişti.

Endonezya, Ağustos, Temmuz, Asya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Endonezya ekonomisi 22 yıl sonra ilk kez resesyona girdi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Barış Sitesi'nin yapımında çalışan inşaat işçisi: İlk depremde yıkılacağını biliyorduk 65 saat sonra enkazdan kurtarılan Elif'in depremin simgesi olan karesini fırsata dönüştürdüler! Tepkiler çığ gibi Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Aldatan eşinden intikam almak için yakın arkadaşıyla birlikte oldu Okul masraflarını karşılamak için bulaşık yıkadığı iş yerinde tacize uğradı: İntihar edecek duruma geldim Doğa kendi kendini tedavi ediyor! 1 yıl önce küle dönen alan yeniden yeşermeye başladı Netflix'in yeni Türk dizisi Bir Başkadır'dan ilk fragman yayınlandı Bakan Koca'dan "Ayda" eleştirilerine yanıt: 3 yaşındaki bir çocuğa hayata dönüş anında soru acaba nasıl sorulmalıydı? Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un Twitter hesabı kapatıldı
Bir garip olay! Hırsızlara karşı iş yerinin önüne bağladığı köpeği çalındı Bir garip olay! Hırsızlara karşı iş yerinin önüne bağladığı köpeği çalındı         
10:25
Azerbaycan Azerbaycan "Karabağ'ın kalbi Şuşa" kentini kuşattı! Kent merkezine son 5 kilometre kaldı         
10:18
Kıyafetine yapılan eleştiriyi kaldıramadı, kendisine Kıyafetine yapılan eleştiriyi kaldıramadı, kendisine "Gay gibi giyinmişsin" diyen şahsı tabancayla vurdu         
09:52
PKK'nın füzeli hain saldırısında şehit sayısı 3'e yükseldi PKK'nın füzeli hain saldırısında şehit sayısı 3'e yükseldi         
09:09
İzmir'deki depremle ilgili gözaltına alınan müteahhitlerin ifadesi ortaya çıktı: Biz o zamanın şartlarına göre inşaatı yaptık İzmir'deki depremle ilgili gözaltına alınan müteahhitlerin ifadesi ortaya çıktı: Biz o zamanın şartlarına göre inşaatı yaptık         
08:50
Başkanlık seçimlerinde sona gelindi! Trump ve Biden'ın başkan olabilmesi için olası senaryolar netleşti Başkanlık seçimlerinde sona gelindi! Trump ve Biden'ın başkan olabilmesi için olası senaryolar netleşti         
08:24
Piknik yapan vatandaşlar nesli tükenmek üzere olan su samuru görüntüledi Piknik yapan vatandaşlar nesli tükenmek üzere olan su samuru görüntüledi         
08:24
Hayvan sevgisini abartan çift, 30 metrekarelik evde 164 köpek ile yaşıyor Hayvan sevgisini abartan çift, 30 metrekarelik evde 164 köpek ile yaşıyor         
04:39
ABD başkanlık seçiminde son düzlüğe girildi! Biden, Michigan'ı da kazandı ABD başkanlık seçiminde son düzlüğe girildi! Biden, Michigan'ı da kazandı         
00:59
Leipzig, evinde Paris Saint Germain'i 2-1 mağlup etti Leipzig, evinde Paris Saint Germain'i 2-1 mağlup etti         
00:51
Trump mı, Biden mı? Hükümetten Trump mı, Biden mı? Hükümetten "ABD seçimlerinde kim kazanırsa Türkiye'ye yarar?" sorusuna yanıt         
20:12
Güzel model Brenda Patea: Alexander Zverev'den hamileyim Güzel model Brenda Patea: Alexander Zverev'den hamileyim         
19:43
İngiliz perakende devi Marks & Spencer, 94 yıl sonra ilk kez zarar etti İngiliz perakende devi Marks & Spencer, 94 yıl sonra ilk kez zarar etti         
17:03
Kasap kardeşler sokak ortasında bıçak ve satırla öldürüldü Kasap kardeşler sokak ortasında bıçak ve satırla öldürüldü         
15:35
Seçimlerin bıçak sırtı olduğu ABD'de başkan adayı Joe Biden yaptığı gafla dünyaya rezil oldu Seçimlerin bıçak sırtı olduğu ABD'de başkan adayı Joe Biden yaptığı gafla dünyaya rezil oldu         
14:52
Yol kenarında dilenirken görülen eski NBA oyuncusu Delonte West rehabilitasyon ile hızla iyileşiyor Yol kenarında dilenirken görülen eski NBA oyuncusu Delonte West rehabilitasyon ile hızla iyileşiyor         
14:07
Cinsel içerikli film sitelerinin yasaklandığı ülkede vatandaşlar Bilişim Bakanlığı'na yürüdü Cinsel içerikli film sitelerinin yasaklandığı ülkede vatandaşlar Bilişim Bakanlığı'na yürüdü         
12:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2020 11:01:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Endonezya ekonomisi 22 yıl sonra ilk kez resesyona girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei