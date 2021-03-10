Endonezya, Elon Musk'ın şirketi SpaceX'e Biak Adası'nda üs kurmayı önerdi, yerli halk öfkeli - Son Dakika
BBC

Endonezya, Elon Musk'ın şirketi SpaceX'e Biak Adası'nda üs kurmayı önerdi, yerli halk öfkeli

10.03.2021 11:47
Endonezya, Elon Musk'ın şirketi SpaceX'e Biak Adası'nda üs kurmayı önerdi, yerli halk öfkeli, System.String[]

Endonezya Hükümeti'nin SpaceX'in Starlink internet uydusu projesi kapsamında uzaya uydu fırlatması için Papua eyaletine bağlı Biak Adası'nı önermesi, burada yaşayan yerli halkı öfkelendirdi.

Endonezya Hükümeti'nin SpaceX'in Starlink internet uydusu projesi kapsamında uzaya uydu fırlatması için Papua eyaletine bağlı Biak Adası'nı önermesi, burada yaşayan yerli halkı öfkelendirdi.

Papualılar topraklarına kurulacak uydu fırlatma üssünün adanın ekosistemini bozacağını ve insanları evlerinden edeceğini söylüyor.

Rusya Uzay Kurumu Roscosmos da 2024'e kadar Biak'ta dev bir roket fırlatma üssü inşa etmeyi planlıyor.

Endonezya Devlet Başkanı Juko Widodo, Aralık'ta adanın bir bölümünü Musk'a tashis edebileceklerini açıklamıştı.

'Uzay Adası' projesi

Endonezya hükümetinin bir temsilcisi, Guardian gazetesine projenin Papua hükümeti ve yerel halka danışılarak geliştirildiğini, Biak'ın bir "Uzay Adası"na dönüşmesinin büyük ekonomik getirisi olacağını söyledi.

Ancak Papualılar uydu fırlatma üssünün adadaki ormansızlaşmayı hızlandıracağını, Endonezya'nın buradaki askeri varlığını güçlandireceğini ve adadaki geleceklerini tehdit edeceğini belirtti.

Manfun Sroyer adlı bir kabile reisi Papualıların bu projeyle evlerini terk etmek zorunda kalacağını ifade ederek "Uzay üssü, geçimimizi sağladığımız geleneksel avlanma alanlarımızı yok edecek. Ama projeye itiraz edersek bizi hemen tutuklarlar" dedi.

Sroyer, "2002'de Ruslar uydu fırlatmak için topraklarımızı istediler. Protesto ettik ama sonrasında gözaltına alındık ve hakkımızda soruşturma başlatıldı. Şimdi aynı şeyi yine gündeme getirdiler. Baskı ve yıldırma devam ediyor" diye konuştu.

Biak, ayrılıkçıların onlarca yıldır Endonezya idaresine karşı mücadele ettiği Papua eyaletinin bir parçası.

Ekvator'un bir derece altında

Doğu kıyıları Büyük Okyanus'a bakan adanın, Ekvator çizgisinin bir derece altında yer alması burayı uydu fırlatma için ideal bir yer haline getiriyor. Buradan fırlatılacak uyduların yörüngeye daha kısa zamanda ulaşacağı ve daha az yakıt harcanacağı belirtiliyor.

Zengin doğal kaynakları da uydu fırlatma merkezi olarak adanın cazibesini artırıyor.

Elon Musk, Starlink aracılığıyla dünyanın her yerine ucuz internet sağlayacak 12 bin uydu fırlatmayı planlıyor.

Bu ay SpaceX'in bir test roketi, iniş platformunda infilak etmişti. Arka arkaya üç deneme başarısız olmuştu.

Tesla için zengin maden kaynakları

Batı Papua, bakır ve nikel dahil zengin maden kaynaklarına sahip. Roketler ve Tesla'nın elektrikli araçlarının bataryalarında bu metaller kullanılıyor.

Endonezya Devlet Başkanı Widodo, nikel madenleriyle Tesla'yı da ülkesine çekmeye çalışıyor.

Widodo bu yollar Endenozya'nın Asya'nın ikinci en büyük elektrikli araç üreticisi olmasını hedefliyor.

Tesla ve SpaceX'in faaliyetlerinin Papua ve Batı Papua'da madenciliği hızlandıracağı belirtiliyor.

Musk, Temmuz'da Endonezyalı yetkililere "Nikeli verimli ve çevreye duyarlı bir şekilde çıkarırsanız Tesla size çok uzun bir süre için dev bir sözleşme önerebilir" demişti.

Fakat Papualılar ve çevre uzmanları, bir fırlatma üssünün inşa edilmesinin adanın hassas ekosistemine zarar vereceğini söylüyor.

'Soykırıma doğrudan destek olursun'

Batı Papua Birleşik Kurtuluş Hareketi'nin sürgündeki lideri Benny Wanda, Guardian'a "Burası küçücük bir ada. Adada ekosistem şimdiden mahvedildi ve Biak halkının geleceği tehdit altında. Adalarının daha fazla tahrip olmasına izin vermeden basit bir hayat sürmek istiyorlar" dedi.

Temmuz 1998'de Biak Adası'da büyük bir katliam yaşanmıştı. Aktivistlerin Batı Papua Sabah Yıldızı Bayrağı çekmesinden sonra çok sayıda sivil, işkenceye uğramış ve öldürülmüştü. Bu kişilerin cesetlerinin Endonezya askerleri tarafından denize atıldığı öne sürülmüştü.

Biak'ın ileri gelenlerinden Tineke Rumkabu adlı bir kadın, kendisinin ve yerel halkın Musk'ı adada istemediğini belirterek "Bir Güney Afrikalı olarak apartheid ve siyah halkın öldürülüşünü biliyorsun. Eğer işini buraya taşırsan Endonezya'nın Papualılara soykırımına doğrudan destek vermiş olursun" dedi.

Biak, Endonezya ordusu için de stratejik öneme sahip. Burada donanma, kara ve hava kuvvetlerinin de üsleri var.

Daha önce Hollanda Yeni Ginesi olarak bilinen Papua, Endonezya tarafından 1963'te işgal ve ilhak edilmişti.

Endonezya, Elon Musk'ın şirketi SpaceX'e Biak Adası'nda üs kurmayı önerdi, yerli halk öfkeli

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Son Dakika Dünya Endonezya, Elon Musk'ın şirketi SpaceX'e Biak Adası'nda üs kurmayı önerdi, yerli halk öfkeli - Son Dakika Dünya

BBC

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