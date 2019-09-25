Son Dakika Haberleri: Endonezya: Evlilik dışı cinsel ilişkiyi ve cumhurbaşkanına hakareti yasaklayan tasarıya karşı...
BBC
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Endonezya: Evlilik dışı cinsel ilişkiyi ve cumhurbaşkanına hakareti yasaklayan tasarıya karşı...

1 saat önce

Endonezya'ın başkenti Jakarta'da polis, parlamento binasının önünde evlilik öncesi cinsel ilişkiyi yasaklayan ceza yasası değişikliğini protesto eden eylemcilere gözyaşartıcı gaz ve basınçlı suyla müdahale etti.

Endonezya: Evlilik dışı cinsel ilişkiyi ve cumhurbaşkanına hakareti yasaklayan tasarıya karşı..., System.String[]

Endonezya'ın başkenti Jakarta'da polis, parlamento binasının önünde evlilik öncesi cinsel ilişkiyi yasaklayan ceza yasası değişikliğini protesto eden eylemcilere gözyaşartıcı gaz ve basınçlı suyla müdahale etti.

Tasarıya karşı ülkenin diğer kentlerinde de eylemler düzenlendi. Tasarı aynı zamanda çoğu durumda kürtajı da yasaklıyor ve cumhuraşkanına hakaret edillmesini yasadışı hale getiriyor.

Tasarının oylaması ertelendi, ancak eylemciler yine de sonunda parlamentodan geçeceğinden kaygılı.

Tartışmalı tasarıda neler var?

Tasarıda ceza yasasında aşağıdaki değişiklikler öngörülüyor:

Tasarının bugün oylanması bekleiyordu, ancak Cumhurbaşkanı Joko Widodo, yeni yasaların daha çok değerlendirilmesi gerektiğini söyleyerek oylamayı Cuma gününe erteledi.

Neden protestolar düzenleniyor?

Ertelemeye karşın, çok sayıda Endonezyalı, tasarını yine de parlamentodan geçirilebileceğinden kaygılı.





Protestocular aynı zamanda, parlamentodan geçen yeni bir yasayla, ülkede yolsuzlukla mücadelede önemli bir kurum olan Yolsuzluğu Yok Etme Komisyonu'nun zayıflatılmasına öfkeli.

Birçoğu öğrenci binlerce eylemci, ülke çapında sokaklara çıktı.

Asıl çatışmalar, eylemcilerin Parlamento Başkanı Bambang Soesatyo ile görüşmeyi talep etti başkent Jakarta'da yaşandı.

Elemciler polise taş atarken, polis gözyaşatıcı gaz ve basınçlı suyla karşılık verdi.

Jakarta, Polis, Dünya

BBC
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 01:54 
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