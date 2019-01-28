Endonezya, Filipinler'deki Kilise Saldırısını Kınadı
29 dakika önce
Endonezya, Filipinler'de bir Katolik kilisesini hedef alan terör saldırısını kınadı.
Endonezya, Filipinler
'de bir Katolik kilisesini hedef alan terör saldırısını kınadı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Filipinler'in güneyinde Sulu adasındaki Jolo kentinde kiliseye düzenlenen terör saldırısının kınandığı belirtilerek, Endonezya'nın yaşanan saldırıdan derin üzüntü duyduğu ifade edildi.
Açıklamada, Filipinler hükümeti ve hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilendi.
Filipinler'de dün, Katolik kilisesini hedef alan iki ayrı bombalı saldırıda 20 kişi ölmüş, 81 kişi yaralanmıştı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 03:27 Kaynak: AA
Son Dakika! Marmaris Belediye Başkanı CHP'den İstifa Etti
Tuzla'da, Tersanedeki Bir Gemide Yangın Çıktı! 7 Kişi Yaralandı
Nihat Zeybekci'den Rakibi Tunç Soyer Hakkında İlk Açıklama: Tek Başına Gitse Daha İyi Olur
Gazeteci Talat Atilla'nın "Abdullah Gül'ü Öldürmek İstiyorlar" Haberi Yayından Kaldırıldı