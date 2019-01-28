Son Dakika Haberleri: Endonezya, Filipinler'deki Kilise Saldırısını Kınadı

Endonezya, Filipinler'deki Kilise Saldırısını Kınadı

29 dakika önce

Endonezya, Filipinler'de bir Katolik kilisesini hedef alan terör saldırısını kınadı.

Endonezya, Filipinler'deki Kilise Saldırısını Kınadı, System.String[]
Endonezya, Filipinler'de bir Katolik kilisesini hedef alan terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Filipinler'in güneyinde Sulu adasındaki Jolo kentinde kiliseye düzenlenen terör saldırısının kınandığı belirtilerek, Endonezya'nın yaşanan saldırıdan derin üzüntü duyduğu ifade edildi.

Açıklamada, Filipinler hükümeti ve hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilendi.

Filipinler'de dün, Katolik kilisesini hedef alan iki ayrı bombalı saldırıda 20 kişi ölmüş, 81 kişi yaralanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 03:27 Kaynak: AA

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