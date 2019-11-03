Endonezya, Filistin ve Arakan konusunda destek sözü verdi

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Filistin ve Arakan'daki insani krizin çözümü için destek sözü verdi.

Kompas gazetesinin haberine göre, Devlet Başkanı Widodo, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen 35'inci Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi kapsamında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.

Widodo görüşmede, Endonezya'nın, Myanmar'daki etnik temizlik ve şiddet nedeniyle yurtlarından göçen Arakanlı Müslüman mülteciler ve Filistin'de yaşanan insani krizlerin çözümüne aktif bir şekilde katkı yapmak istediğini yineledi. Taraflar, söz konusu iki meselenin de çözüme kavuşmasını umut ettiklerini vurguladı.

Guterres de Filistin ve Arakan konusundaki sorunlara çözüm aramada sağladığı katkılardan dolayı Endonezya'ya teşekkürlerini iletti.