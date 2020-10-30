Endonezya, Fransa'nın Nice şehrindeki kilise saldırısını kınadı - Son Dakika

Fransa'nın Nice kentindeki Notre Dame Kilisesi'nde düzenlenen dünkü bıçaklı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Açıklamada, ayrıca "Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine en derin taziyelerimizi iletiyoruz." ifadesi kullanıldı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Endonezya'nın "Notre-Dame de Nice" Kilisesi'nde düzenlenen saldırıyı kınadığı ifade edildi.

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