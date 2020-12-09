Endonezya halkı yerel seçimler için sandık başında - Son Dakika

Endonezya halkı yerel seçimler için sandık başında

09.12.2020 04:51
Endonezya halkı yerel seçimler için sandık başında, System.String[]

Endonezya halkı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gölgesinde dördüncü eş zamanlı yerel seçimler için oy kullanmaya başladı.

Endonezya halkı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gölgesinde dördüncü eş zamanlı yerel seçimler için oy kullanmaya başladı.

Ülke genelinde, 9 eyalet valisi, 37 belediye ve 224 ilçe başkanlığı için bölgelerde kurulan 298 bin 939 sandıkta oy verme işlemi yapılıyor.

Hükümetin resmi tatil ilan ettiği ve salgına karşı tedbirlerin sıkılaştırıldığı seçim gününde, yerel saatle sabah 07.00'de başlayan oy verme işlemi 13.00'e kadar sürecek.

Nüfus yoğunluğuna göre Batı Sumatra, Güney Kalimantan, Orta Kalimantan ve Jambi valilik seçiminde önemli bölgeler olarak ön plana çıkarken, Medan, Makassar, Depok, Surabaya, Balikpapan ve Manado gibi şehirlerde belediye seçiminde büyük kentler arasında yer alıyor.

Endonezya Seçim Komisyonu'nun (KPU) verilerine göre, 20 ulusal partinin yer aldığı seçimde, 100 milyon 359 bin 152 kayıtlı seçmen bulunuyor.

Öte yandan yüzde 77,5'lik bir katılımın öngörüldüğü yerel seçimde, kayıtlara göre Endonezya Hizmet Partisi (Golkar) ve Endonezya Demokratik Mücadele Partisi (PDI-P) gibi bazı büyük partiler çeşitli bölgelerdeki ilçe seçimlerinde yer almıyor.

34 eyaleti kapsayan eş zamanlı ilk yerel seçim 2027'de yapılacak

Endonezya'nın kuruluşundan bu yana ülkedeki eyaletlerin tamamını kapsayan genel yerel seçimler şu ana kadar yapılmadı. Ülke tarihinde birden fazla eyaletin dahil olduğu ilk eş zamanlı yerel seçimler, 9 eyaleti kapsayacak şekilde 2015 yılında gerçekleştirilmişti.

Başkent Cakarta'nın da dahil olduğu 7 eyaletin bulunduğu ikinci eş zamanlı yerel seçimler 2017'de, 17 eyaleti kapsayan yerel seçimler ise 2018'de düzenlenmişti.

Hükümet, 2015 yılında aldığı kararla ülke genelinde 34 eyaleti kapsayan ilk yerel seçimleri 2027 yılında yapmayı planlıyor.

Yerel Seçim, Kalimantan, Endonezya, yerel, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Endonezya halkı yerel seçimler için sandık başında - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Irkçılığa maruz kalan Webo'nun sosyal medya paylaşımı: Siyah ya da beyaz değil, sadece insanım Demba Ba'dan ırkçılık yapan hakeme ders gibi sözler! Herkes bu tepkiyi konuşuyor Lazio, 20 yıl sonra Şampiyonlar Ligi gruplarından çıktı! Fenerbahçe'nin kasası doldu Almanya'nın AB zirvesinde Türkiye yaptırımlarına karşı çıkması istifa getirdi Prof. Dr. Murat Akova: Tam kapanma olmazsa çok daha şiddetli bir pandemi ile karşı karşıya kalacağız Trump, S-400 hava savunma sistemi nedeniyle Türkiye'ye yaptırım öngören bütçe tasarısını veto edecek Koronavirüs endişesi artan Bodrumlular isyan etti: Gelmeyin, oturun yerinizde Bodrum'a giden Tuğba Ekinci, cüretkar mayosuyla güneş banyosu yaptı
UEFA ırkçılık rezaletine el attı! Geniş çaplı inceleme başlatıldı UEFA ırkçılık rezaletine el attı! Geniş çaplı inceleme başlatıldı         
01:51
Bakan Koca'da canlı yayında rahatsızlanan Mehmet Ceyhan'la ilgili açıklama: Genel durumu iyi Bakan Koca'da canlı yayında rahatsızlanan Mehmet Ceyhan'la ilgili açıklama: Genel durumu iyi         
00:44
Son Dakika: Şampiyonlar Ligi'nde ırkçılık skandalı! Başakşehir sahadan çekildi, karşılaşma ertelendi Son Dakika: Şampiyonlar Ligi'nde ırkçılık skandalı! Başakşehir sahadan çekildi, karşılaşma ertelendi         
23:28
Duygu Özaslan, Can Maxim Mutaf'la verdiği pozları Duygu Özaslan, Can Maxim Mutaf'la verdiği pozları "Seninle karantina" notuyla paylaştı         
22:49
Bakan Koca, 4 ilimizi uyardı: Sabit vaka artışı var, ağır hasta yükü artıyor Bakan Koca, 4 ilimizi uyardı: Sabit vaka artışı var, ağır hasta yükü artıyor         
20:37
Yetişkin film yıldızı olan eski yarışçı Gracie, kız arkadaşıyla çıkan aşk dedikodularını yalanladı Yetişkin film yıldızı olan eski yarışçı Gracie, kız arkadaşıyla çıkan aşk dedikodularını yalanladı         
19:53
Yeşilçam'ın güzeli Serpil Çakmaklı son haliyle şaşırttı! Yıllara meydan okuyor Yeşilçam'ın güzeli Serpil Çakmaklı son haliyle şaşırttı! Yıllara meydan okuyor         
18:34
Çarpıyormuş gibi yaparak kadınları taciz etti, dövülünce Çarpıyormuş gibi yaparak kadınları taciz etti, dövülünce "Kafam yerinde değildi" dedi         
16:36
Acun Ilıcalı'dan Sihirli Annem açıklaması: Kızım eski bölümleri izleyince ben de yenisini çekmeye karar verdim Acun Ilıcalı'dan Sihirli Annem açıklaması: Kızım eski bölümleri izleyince ben de yenisini çekmeye karar verdim         
13:33
Maske ve mesafe kurallarına uymayan 3 polise ceza yazdıran Vali, ödemeyi de kendisi yaptı Maske ve mesafe kurallarına uymayan 3 polise ceza yazdıran Vali, ödemeyi de kendisi yaptı         
12:31
Şehit babası vergi borcu yüzünden hapse girdi! Valilik'ten açıklama gecikmedi Şehit babası vergi borcu yüzünden hapse girdi! Valilik'ten açıklama gecikmedi         
12:01
Vaka sayıları patladı, sağlık çalışanlarından Vaka sayıları patladı, sağlık çalışanlarından "tedbir" çağrısı geldi: Artık çok yorulduk ve tükendik, lütfen virüsü ciddiye alın         
11:01
Çin aşısı için gönüllü olmuştu! Prof. Dr. Özkan kendisinde görülen yan etkiyi ilk kez açıkladı Çin aşısı için gönüllü olmuştu! Prof. Dr. Özkan kendisinde görülen yan etkiyi ilk kez açıkladı         
10:05
Pitbull dehşeti! Sahibinin kucağından kaptığı süs köpeğini paramparça etti Pitbull dehşeti! Sahibinin kucağından kaptığı süs köpeğini paramparça etti         
09:39
Gözü dönmüş sapık, 11 yaşındaki kız çocuğunu bina girişinde sıkıştırıp istismar etti! O anlar kamerada Gözü dönmüş sapık, 11 yaşındaki kız çocuğunu bina girişinde sıkıştırıp istismar etti! O anlar kamerada         
09:33
Brezilya, Türkiye'nin 50 milyon doz sipariş ettiği Çin aşısını almaktan vazgeçti Brezilya, Türkiye'nin 50 milyon doz sipariş ettiği Çin aşısını almaktan vazgeçti         
09:31
Böyle vicdansızlık görülmedi! Kadın boksör, kocasını döverek öldürdü Böyle vicdansızlık görülmedi! Kadın boksör, kocasını döverek öldürdü         
19:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2020 05:00:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Endonezya halkı yerel seçimler için sandık başında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei