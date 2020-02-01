"Endonezya İş Forumu 2020" Kayseri'de gerçekleştirildi

"Endonezya İş Forumu 2020" Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) gerçekleştirildi.

Kayseri OSB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye ve Endonezya arasındaki ticaret hacminin artırılması amacıyla düzenlenen iş forumuna Endonezya Cumhuriyeti Ticaret Bakan Yardımcısı Jerry Sambuaga, Büyükelçi Lalu Muhammad Iqbal, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı ve Endonezya Fahri Konsolosu Tahir Nursaçan, Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Katırcıgil ve Şaban Andaç, Bölge Müdürü Ali Yaprak ve Genel Sekreter Adil Özhan ile muhtelif sektörlerde üretim yapan firmaların temsilcileri katıldı.

OSB hizmet binasında gerçekleştirilen toplantıda konuşan Nursaçan, misafirlerini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, iki ülke arasındaki mevcut ilişkilerin belli bir plan ve program dahilinde artırılmasının yararlı olacağını belirtti.

Bu iş forumunu düzenlemekteki amaçlarının Endonezya ile karşılıklı ticareti dengeli bir şekilde yukarı seviyelere taşımak olduğunu vurgulayan Nursaçan, "Türkiye ve Endonezya tarihsel ve siyasal alanın yanı sıra ekonomik alanda da güçlü bir geçmişe sahip. Söz konusu forumun iki ülke arasındaki ortak ekonomik ilişkileri geliştirecek tarihi ve önemli süreç olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Sambuaga ve Iqbal da Türkiye ile Endonezya gibi ekonomik ve ticari alanlarda çok büyük potansiyele sahip iki ülke ilişkilerinin daha da geliştirilmesi gerektiğini belirterek, tarihsel ve siyasi alanların yanı sıra ticari, sanayi, eğitim ve kültür alanları ile bilgi ve tecrübe paylaşımı, iş adamlarının ülkeleri ziyaretleri gibi konularda iş birliğinin daha ileri seviyelere taşınmasının önemine işaret etti.

Forum, iki ülke iş insanları arasında gerçekleştirilen ikili görüşmelerin ardından sona erdi.