Endonezya, İsrail ile ilişkilerini normalleştirmesi karşısında ABD'den milyarlarca dolar fon alabilir - Son Dakika

Endonezya, İsrail ile ilişkilerini normalleştirmesi karşısında ABD'den milyarlarca dolar fon alabilir

22.12.2020 18:35
Endonezya, İsrail ile ilişkilerini normalleştirmesi karşısında ABD'den milyarlarca dolar fon alabilir, System.String[]

ABD'li bir yetkili, Endonezya'nın İsrail ile ilişkilerini normalleştirmesi durumunda bu ülkeye sağlanan fonları milyarlarca dolar artırabileceklerini söyledi.

ABD'li bir yetkili, Endonezya'nın İsrail ile ilişkilerini normalleştirmesi durumunda bu ülkeye sağlanan fonları milyarlarca dolar artırabileceklerini söyledi.

ABD Uluslarararası Kalkınma Finans Kurumu Başkanı Adam Boehler, Kudüs'e yaptığı ziyaret esnasında Trump yönetiminin Müslüman devletler ile İsrail arasındaki ara buluculuk çabaları konusunda konuştu.

Endonezya'nın da İsrail ile normalleşmesini istediklerini belirten Boehler, "Endonezya ile bu konuda konuşacağız. Eğer ilişkilerini İsrail ile normalleştirmeye hazırlarsa, onlara sağladığımız fon desteğini milyarlarca dolar artırabiliriz." diye konuştu.

Boehler, Umman ve Suudi Arabistan'ın da İsrail ile ilişkilerini normalleştirmeye hazır olduklarını umduklarını dile getirerek, Trump'ın son dönemde, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Sudan, Fas gibi ülkelerin İsrail ile anlaşmasına ara buluculuk yaptığını anımsattı.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Endonezya, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Endonezya, İsrail ile ilişkilerini normalleştirmesi karşısında ABD'den milyarlarca dolar fon alabilir - Son Dakika


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