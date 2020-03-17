Endonezya, koronavirüs nedeniyle vizesiz seyahat uygulamasını askıya aldı - Son Dakika

Endonezya hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tüm yabancı ülke vatandaşları için vizesiz seyahat uygulamasının askıya aldığını bildirdi.

Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla diplomatik ve hizmet pasaportu taşıyanlara vize muafiyetinin yanı sıra sınır kapılarında vize alımı uygulamalarının bir ay süreyle durdurulduğunu belirtti.

Marsudi, yeni kararla Endonezya'ya giriş yapacak tüm yabancı ülke vatandaşlarının vize ve bulundukları ülkeden sağlık raporu almaları gerektiğini vurguladı.

Bazı Avrupa ülkelerinden gelenlere giriş yasak

Marsudi, son 14 gün içinde İngiltere, Almanya, İtalya, Vatikan, İsviçre, Fransa, İspanya ve İran'da bulunmuş kişilerin de 20 Mart itibarıyla ülkeye giriş ya da transit geçişlerine izin verilmeyeceğini kaydetti.

Vatandaşlarına yurt dışı seyahatlerini kısıtlama çağrısı yapan Marsudi, şu anda yurt dışında bulunanlara da mümkün olduğunca erken dönmeleri tavsiyesinde bulundu.

Sağlık Bakanlığı da bugün tespit edilen 38 yeni vaka ile Kovid-19 bulaşanların sayısının 172'ye ulaştığını açıkladı.

Endonezya'da, şu ana kadar Kovid-19 nedeniyle 5 kişi yaşamını yitirdi.