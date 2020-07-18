Endonezya, Kovid-19 vakası sayısında Çin'i geçti

Endonezya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısında salgının ilk ortaya çıktığı ülke olan Çin'i geride bıraktı.

Sağlık Bakanlığı Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Ahmed Yurianto, ülkede, son 24 saatte 1752 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısının 84 bin 882'ye yükseldiğini açıkladı.

Bu rakamla vaka sayısında Çin'i geçen Endonezya'da, ölenlerin sayısı 59 artarak 4 bin 16'ya, iyileşenlerin sayısı da 1434 artarak 43 bin 268'e ulaştı.

Bugün 22 yeni vakanın saptandığı Çin'de ise toplam Kovid-19 vakası sayısı 83 bin 644'e çıkarken, virüsten kaynaklı can kaybı bildirilmedi.

Test sayısının 30 bine çıkarılması

Endonezya Sağlık Bakanlığı, salgınla mücadele kapsamında günlük ortalama 20 bin olan test sayısını, 30 bine çıkarmayı amaçladıklarını duyurdu.

Vakalar, başkent Cakarta'da 16 bin 236'ya, Doğu Cava'da 18 bin 33'e, Bali'de 2 bin 690'a ve Papua'da 2 bin 552'ye çıktı.