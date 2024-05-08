Endonezya, Kripto Varlık Komitesi Kurarak Kripto Para Piyasalarını Daha Etkin Denetlemeyi Hedefliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto

Endonezya, Kripto Varlık Komitesi Kurarak Kripto Para Piyasalarını Daha Etkin Denetlemeyi Hedefliyor

Endonezya'nın kripto para piyasalarını düzenleyen Bappebti, sektörü daha etkin denetlemek amacıyla Kripto Varlık Komitesi'ni kurdu. Bu komite, kripto varlıkların işleyişini güvence altına alacak ve sektörün yasal çerçeveler içinde sorunsuz bir şekilde işlemesini sağlayacak.

08.05.2024 19:43  Güncelleme: 19:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Endonezya'nın kripto para piyasalarını düzenleyen Bappebti, sektörü daha etkin denetlemek amacıyla Kripto Varlık Komitesi'ni kurdu. Ocak ayında yürürlüğe giren yeni düzenlemelerle desteklenen bu komite, kripto varlıkların işleyişini güvence altına alacak.

Endonezya Kripto Ekosistemi İçin Stratejik Düzenleme Hamlesi

Endonezya'da kripto para piyasalarının düzenlenmesinden sorumlu olan Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Düzenleme Kurumu yani Bappebti, kripto para birimlerinin denetimini sağlamak amacıyla bir Kripto Varlık Komitesi oluşturduğunu duyurdu. Bu yeni komite, kripto varlıkların Endonezya'da emtia olarak sınıflandırılmasının ardından, Ocak ayında yürürlüğe giren yasal düzenlemeler doğrultusunda kuruldu.

Bappebti başkanı Kasan, 2 Mayıs'ta Jakarta'daki BLK 2024 etkinliğinde yaptığı açıklamada, kurulan komitenin kripto endüstrisinin yasal çerçeveler içinde sorunsuz bir şekilde işlemesini sağlamak için önemli bir rol üstleneceğini belirtti. Kasan, "Kripto Varlık Komitesi'nin etkinliğinin artırılması, mevcut kripto ekosisteminin düzenlenmesinde merkezi bir rol oynamalıdır." ifadelerini kullandı.

Kripto Varlık Komitesi, Bappebti'nin yanı sıra çeşitli hükümet bakanlıkları, kripto borsaları, takas merkezleri, dernekler, akademisyenler ve sektör profesyonellerinden oluşan geniş bir temsilci grubunu içeriyor. Komitenin görevleri arasında, sektörel raporların analizi, kripto varlık risk değerlendirmeleri yapılması, merkezi veri tabanı yönetimi ve kripto varlıkların işlem listelerine alınıp çıkarılması konusunda önerilerde bulunmak bulunuyor. Son olarak bu adımlarla Endonezya'nın kripto para piyasası daha düzenli ve şeffaf bir yapıya kavuşmayı hedefliyor.

Kripto Para, Endonezya, Hükümet, Kripto Yatırım, Kripto, Son Dakika

Son Dakika Kripto Endonezya, Kripto Varlık Komitesi Kurarak Kripto Para Piyasalarını Daha Etkin Denetlemeyi Hedefliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:58 Türkiye, Arabistan ve Afrika’dan gelen çöl tozlarının etkisine giriyor Türkiye, Arabistan ve Afrika'dan gelen çöl tozlarının etkisine giriyor
19:41 Ekonomide taşlar yerine oturuyor Uluslararası suç izleme kuruluşu FATF, Türkiye’yi gri listeden çıkarmaya hazırlanıyor Ekonomide taşlar yerine oturuyor! Uluslararası suç izleme kuruluşu FATF, Türkiye'yi gri listeden çıkarmaya hazırlanıyor
19:36 Ayşe Ateş’in Savcılık İfadesinde “Mhp“ ve “Ülkü Ocakları“ Onlarca Kez Geçerken, İddianamede Hiç Yer Almadı Ayşe Ateş'in Savcılık İfadesinde "Mhp" ve "Ülkü Ocakları" Onlarca Kez Geçerken, İddianamede Hiç Yer Almadı
19:15 Okul müdürünü öldüren öğrenci tutuklandı Okul müdürünü öldüren öğrenci tutuklandı
16:05 Adliyenin Seçil Erzan’ı dolandırıcı katipten pes dedirten savunma: Dövizle de doyuramadım Adliyenin Seçil Erzan'ı dolandırıcı katipten pes dedirten savunma: Dövizle de doyuramadım
21:06 Transfer için şartı var Semih Kılıçsoy’u isteyen kulüplerin işi artık daha zor Transfer için şartı var! Semih Kılıçsoy'u isteyen kulüplerin işi artık daha zor
20:22 Tolunay Kafkas’tan Feghouli’ye verilen cezaya tepki: Anlama özürlüler var Tolunay Kafkas'tan Feghouli'ye verilen cezaya tepki: Anlama özürlüler var
19:05 Galatasaray’ın eski yıldızı, takım otobüsüyle maça giderken tutuklandı Galatasaray'ın eski yıldızı, takım otobüsüyle maça giderken tutuklandı
19:02 Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın kentle ilgili 2 önemli projesini duyurdu Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın kentle ilgili 2 önemli projesini duyurdu
18:31 Hizbullah İsrail Savunma Bakanı’nın ziyaret ettiği askeri üssü füzelerle hedef aldı Hizbullah İsrail Savunma Bakanı'nın ziyaret ettiği askeri üssü füzelerle hedef aldı
18:23 Ameliyat olalı daha 1 ay bile olmamıştı Oosterwolde, takımla çalışmalara başladı Ameliyat olalı daha 1 ay bile olmamıştı! Oosterwolde, takımla çalışmalara başladı
17:35 Batman’da 13 yaşındaki kız çocuğunu darbeden esnafa ev hapsi verildi Batman'da 13 yaşındaki kız çocuğunu darbeden esnafa ev hapsi verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2024 21:26:28. #1.13#
SON DAKİKA: Endonezya, Kripto Varlık Komitesi Kurarak Kripto Para Piyasalarını Daha Etkin Denetlemeyi Hedefliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement