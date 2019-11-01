Son Dakika Haberleri: Endonezya Kültür ve Tarih Festivali başlıyor
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Endonezya Kültür ve Tarih Festivali başlıyor

7 saat önce

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Osmanlı Malay Dünyası Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (OSMAD) de katkı sunduğu "Endonezya Kültür ve Tarih Festivali" iki gün sürecek.

Endonezya Kültür ve Tarih Festivali başlıyor, System.String[]

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Osmanlı Malay Dünyası Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (OSMAD) de katkı sunduğu "Endonezya Kültür ve Tarih Festivali" iki gün sürecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi OSMAD'ın da katkı sunduğu "Endonezya Kültür ve Tarih Festivali", yarın başlayıp 3 Kasım Pazar günü sona erecek.

Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek festivale, AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş'un da katılımı bekleniyor.

Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 12:18 Kaynak: AA
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