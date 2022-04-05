Endonezya, Malezya'nın Malaycanın "iki ülkenin ortak dili olması" teklifini reddetti - Son Dakika
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Endonezya, Malezya'nın Malaycanın "iki ülkenin ortak dili olması" teklifini reddetti

05.04.2022 11:08
Endonezya, Malezya'nın Malaycanın "iki ülkenin ortak dili olması" teklifini reddetti

KUALA Endonezya, Malezya'nın "Malaycanın iki ülke arasında ortak dil ve Güneydoğu Asya Uluslar Birliğinin (ASEAN) ikinci resmi dili olması" teklifini reddetti.

KUALA Endonezya, Malezya'nın "Malaycanın iki ülke arasında ortak dil ve Güneydoğu Asya Uluslar Birliğinin (ASEAN) ikinci resmi dili olması" teklifini reddetti.

Endonezya Eğitim, Kültür, Araştırma ve Teknoloji Bakanı Nadiem Makarim, yaptığı açıklamada, Malezya Başbakanı Ismail Sabri Yaakob'un Malaycanın iki ülke arasında ortak dil olmasının yanı sıra ASEAN'ın ikinci resmi dili olması teklifini reddettiğini söyledi.

Söz konusu teklif hakkındaki hislerini Başbakan Ismail'e, Endonezya ziyareti sırasında ilettiğini belirten Nadiem, "Ben Eğitim, Kültür, Araştırma ve Teknoloji Bakanı olarak teklifi elbette reddettim." ifadelerini kullandı.

Bakan Nadiem, Malaycanın ASEAN'ın ikinci resmi dil kabul edilmesi teklifinin de bölgesel düzeyde daha fazla çalışılması ve tartışılması gerektiğini dile getirdi.

Nadiem, Endonezcenin tarihsel, yasal ve dilsel avantajları göz önüne alındığında ASEAN'ın ikinci resmi dili olarak daha uygun bir seçim olduğunu ifade etti.

Başbakan İsmail Sabri, Malaycanın uluslararası arenadaki kullanımını artırmak için ASEAN liderleriyle Malaycanın örgütün ikinci resmi dili olarak kullanılmasını görüşeceğini söylemişti.

Malezya, Endonezya, Myanmar, Brunei, Kamboçya, Laos, Filipinler, Singapur, Tayland ve Vietnam'dan oluşan ASEAN, bölgedeki ülkelerin ekonomik, politik, güvenlik ve sosyokültürel iş birliğini desteklemek amacıyla 8 Ağustos 1967'de kuruldu.

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Togo Cumhuriyeti, Endonezya, Güneydoğu, Malezya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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