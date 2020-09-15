Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika

Asya-Pasifik ülkelerinden Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları artışını sürdürüyor.

Endonezya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 3 bin 507 artarak 225 bin 30'a yükseldi.

Virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 124 artışla 8 bin 965'e, iyileşenlerin sayısı 2 bin 660 artarak 161 bin 65'e ulaştı.

Malezya

Malezya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkedeki Kovid-19 vakaları bugün 23 artışla 9 bin 969'a yükseldi ve aktif vaka sayısı 632 oldu.

Kovid-19'dan toplam 128 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede son 24 saatte virüs nedeniyle hayatını kaybeden ise olmadı.

Savunma Bakanı İsmail Sabri Yakub, yurt dışında öğrenim gören Malezyalı öğrencilerin ülkeden çıkışlarına bugünden itibaren izin verileceğini açıkladı.

Japonya

Japonya'da son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 531 artarak 77 bin 283'e, ölü sayısı 13 artışla 1481'e yükseldi.