Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika

Asya-Pasifik ülkelerinden Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları artmaya devam ediyor.

Endonezya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede vaka sayısı son 24 saatte 4 bin 176 ile salgının başından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Ülke genelinde toplam vaka sayısı 248 bin 852'ye çıkarken ölenlerin sayısı 124 artarak 9 bin 677'ye, iyileşenlerin sayısı 3 bin 470 artarak 180 bin 797'ye yükseldi.

Öte yandan Kovid-19 testi pozitif çıkan Din İşleri Bakanı Fahrul Razi'nin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Malezya'da 57 yeni vaka

Malezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre ülkedeki Kovid-19 vakaları son 24 saatte 57 artarak toplamda 10 bin 276'ya yükseldi.

Bugün 40 kişi daha sağlığına kavuşurken toplam iyileşen vaka sayısı 9 bin 395, aktif vakalar ise 751 oldu.

Kovid-19'dan toplam 130 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede son 24 saatte virüs nedeniyle ölen olmadı.

Japonya'da vaka sayısı 80 bini geçti

Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı verilerine göre, Japonya'da Kovid-19 kaynaklı vaka sayısı son 24 saatte 312 artarak 80 bin 283'e çıktı.

Son bir günde 6 kişinin hayatını kaybettiği ülkede Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1526'ya yükseldi.