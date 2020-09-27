Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika

Asya-Pasifik ülkelerinden Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, normalleşme sürecinde artmaya devam ediyor.

Endonezya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde son 24 saatte 3 bin 874 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 275 bin 213'e ulaştı.

Virüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı 78 artarak 10 bin 386'ya, iyileşenlerin sayısı 3 bin 611 artarak 203 bin 14'e yükseldi.

Vaka sayısı başkent Cakarta'da 70 bin 441'e, Doğu Cava'da 42 bin 890'a, Bali'de 8 bin 532'ye ve Açe'de 4 bin 246'ya çıktı.?

Malezya'da 150 yeni vaka

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamalarına göre ülkedeki Kovid-19 vakaları son 24 saatte 150 artarak toplam 10 bin 919'a, aktif vakalar ise 950'ye yükseldi.

Bugün 50 kişi sağlığına kavuşurken toplam iyileşen vakalar 9 bin 835'e çıktı.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle bir kişinin yaşamını yitirmesinin ardından toplam ölü sayısı ise 134 oldu.

Japonya'da 470 yeni vaka

Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı verilerine göre, Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 470 artarak 82 bin 996'ya çıktı.

Son bir günde 12 bin 422 kişiye virüs testi yapılırken, ülke genelinde 160 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği Japonya'da, virüse bağlı can kaybı sayısı 1563'e yükseldi.