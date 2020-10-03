Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika

Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

Asya-Pasifik ülkelerinden Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, normalleşme sürecinde artmaya devam ediyor.

Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler, System.String[]

Asya-Pasifik ülkelerinden Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, normalleşme sürecinde artmaya devam ediyor.

Endonezya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte 4 bin 7 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 299 bin 506'ya yükseldi.

Virüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı 83 artarak 11 bin 55'e, iyileşenlerin sayısı 3 bin 712 artarak 225 bin 52'ye ulaştı.

Bu arada Sağlık Bakanlığı özel laboratuvarlardaki fiyat farklılıklarının önüne geçmek amacıyla bireysel olarak talep edilen Kovid-19 PCR testi için tavan fiyatın 900 bin rupiah (yaklaşık 61 dolar) belirlendiğini açıkladı.

Malezya'da Sabah eyaletine özel Kovid-19 tedbirleri

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamalarına göre ülkedeki Kovid-19 vakaları bugün 317 artış göstererek toplam 12 bin 88'e, aktif vakalar ise 1735'e yükseldi.

Bugün 121 kişi sağlığına kavuşurken toplam iyileşen vaka sayısı 10 bin 216'ya çıktı.

Son 24 saatte 1 Kovid-19 vakasının hayatını kaybettiği Malezya'da toplam ölü sayısı 137 oldu.

Bugünkü Kovid-19 vaka artışının, ülkede salgının yayılmaya başladığı 24 Ocak'tan bu yana en yüksek rakam olduğu kaydedildi.

Öte yandan Savunma Bakanı İsmail Sabri Yakub, Kovid-19 vakalarının yoğun artış gösterdiği Sabah eyaletinde özel tedbirler alınacağını duyurarak, "Alışveriş merkezi, petrol istasyonu ve restoran gibi işletmelerin çalışma saatlerini sınırlayacağız." dedi.

Bakan İsmail, yüksek vaka artışlarının alarm verici olmadığını belirterek, ülke genelinde tekrardan sokağa çıkma yasağı ilan etmeye gerek olmadığını aktardı.

Japonya'da vaka sayısı 86 bini geçti

Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı verilerine göre, Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 577 artarak 86 bin 163'e çıktı.

Son bir günde 24 bin 322 kişiye virüs testi yapılırken, ülke geneli 137 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 6 kişinin hayatını kaybettiği Japonya'da virüse bağlı can kaybı sayısı 1612'ye yükseldi.

Endonezya, Malezya, Japonya, Asya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 17:59 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika

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