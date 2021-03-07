Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

KUALA Asya ülkelerinden Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 vakası sayısı son 24 saatte 5 bin 826 artışla 1 milyon 379 bin 662'ye ulaştı.

Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 112 artarak 37 bin 266'ya, iyileşenlerin sayısı da 5 bin 146 artışla 1 milyon 194 bin 656'ya çıktı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre son 24 saatte 1683 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, toplam vaka sayısı 313 bin 460'a yükseldi.

Bugün 2 bin 506 kişi daha sağlığına kavuşurken virüsü yenenlerin sayısı 291 bin 958, aktif vakalar ise 20 bin 333 oldu.

Son 24 saatte 3 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği Malezya'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları 1169'a ulaştı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 1065 artarak 440 bin 693'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 25 artışla 8 bin 276'ya yükseldi.

Son bir günde 33 bin 338 kişiye virüs testi yapılırken, 969 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 373 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.