Endonezya Malezya'ya Ait 2 Balıkçı Teknesine El Koydu

Endonezya kara sularında, Malezya bandıralı 2 balıkçı teknesine kaçak avlandığı gerekçesiyle el konulduğu bildirildi.

Endonezya kara sularında, Malezya bandıralı 2 balıkçı teknesine kaçak avlandığı gerekçesiyle el konulduğu bildirildi.



Tempo gazetesinin haberine göre, sahil güvenlik ekipleri, Malakka Boğazı'nda ülke kara sularında kaçak avlandığı belirtilen Malezya bandıralı 2 balıkçı teknesindeki 9 kişilik mürettebatı gözaltına aldı.



Gözaltına alınanların Myanmar vatandaşı olduğunu açıklayan yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini söyledi.



Öte yandan yıl başından bu yana ülke sularında toplam 15 yabancı balıkçı teknesine kaçak avlandığı gerekçesiyle el konulduğu bilgisi paylaşıldı.



Ülkede yasa dışı balıkçılıkla mücadele kapsamında, 2014'ten bu yana düzenlenen operasyonlarda kaçak avlandığı belirlenen 500'e yakın balıkçı gemisi batırıldı. ?



Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo 2014'te göreve geldiğinde, yasa dışı balıkçılığın ülke ekonomisini büyük ölçüde zarara uğrattığını belirterek, kaçak avcılıkta kullanılan balıkçı gemilerine karşı sert yaptırımlar uygulama kararı almıştı.



Ülkede yasa dışı avcılığı önlemek amacıyla kaçak balıkçı tekneleri dinamitle patlatılarak batırılıyor.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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