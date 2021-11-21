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ENDONEZYA - Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, dünya şampiyonu oldu - Son Dakika

ENDONEZYA - Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, dünya şampiyonu oldu

21.11.2021 07:43

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda 2021 sezonunun şampiyonu oldu.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda 2021 sezonunun şampiyonu oldu. Endonezya'da sezonun son ayağındaki ilk yarışı ikinci sırada bitiren Razgatlıoğlu, bu kategoride şampiyon olan ilk Türk motosikletçi olarak tarihe geçti.

Şampiyonada, Uluslararası Mandalika Pisti'nde dün yoğun yağış nedeniyle yapılamayan ilk yarış bugün TSİ 06.15'te başladı.

Pole pozisyonundan 20 turluk yarışa başlayan ay-yıldızlı motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, yarışın bitimine 18 tur kala yarışta ilk defa birinci sıraya yerleşti. Daha sonra zaman zaman yarışta liderliği rakiplerine kaptıran Razgatlıoğlu, bitime 12 tur kala yarışta tekrar birinci sıraya geçti.

Ancak Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, son 7 tura üçüncü sırada girdi. Son 5 ve 4. turlarda da üçüncü sıraya gelen Razgatlıoğlu, son 2. turda ise tekrar ikinci sıraya yerleşti.

Pata Yamaha with Brixx WorldSBK takımıyla son tura da 2. sırada başlayan milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu, Endonezya'da ilk yarışta damalı bayrağı ikinci sırada geçerek organizasyonda dünya şampiyonu olmayı başardı.

Ay-yıldızlı sporcu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda şampiyon olan ilk Türk motosikletçi olarak tarihe adını yazdırdı.

Endonezya'daki ilk yarışı Kawasaki pilotu Jonathan Rea birinci sırada, Ducati pilotu Scott Redding ise üçüncü sırada bitirdi.

Dünya Superbike Şampiyonası'nda genel klasmanda en yakın takipçisi Jonathan Rea'nın 30 puan önünde 531 puanla lider olarak ilk yarışa başlayan Toprak Razgatlıoğlu, bu sonuçla genel klasmanda puanını 551'e çıkardı ve bugün yapılacak sezonun son yarışı öncesinde dünya şampiyonluğunu garantiledi.

Milli motosikletçi, yarışın ardından ilk tebrikleri aldıktan ve motoruyla sevinç gösterisi yaptıktan sora Türk bayrağıyla podyumdaki yerini aldı.

ENDONEZYA - Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, dünya şampiyonu oldu
ENDONEZYA - Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, dünya şampiyonu oldu
ENDONEZYA - Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, dünya şampiyonu oldu
ENDONEZYA - Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, dünya şampiyonu oldu

Dünya Superbike Şampiyonası, Toprak Razgatlıoğlu, Endonezya, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ENDONEZYA - Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, dünya şampiyonu oldu - Son Dakika


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