ANKARA Endonezya moda markalarından Türkiye'ye özgü koleksiyon - Son Dakika

ANKARA Endonezya moda markalarından Türkiye'ye özgü koleksiyon

09.04.2021 10:04
ANKARA Endonezya moda markalarından Türkiye'ye özgü koleksiyon, System.String[]

Endonezya moda markalarından Türkiye'ye özgü koleksiyonENDONEZYA'nın 7 büyük giyim markası, Türkiye için özel olarak tasarlanan koleksiyonları, düzenlenen defile ile tanıttı.

Endonezya moda markalarından Türkiye'ye özgü koleksiyon

ENDONEZYA'nın 7 büyük giyim markası, Türkiye için özel olarak tasarlanan koleksiyonları, düzenlenen defile ile tanıttı.

Endonezya Cumhuriyeti, Güneydoğu Asya'daki muhafazakar giyim modasının buluşma noktası olarak bilinen 'Markamarie' iş birliğiyle Ankara'da bulunan Endonezya Büyükelçiliği binasında defile düzenledi. Endonezya'nın 7 büyük giyim markası, Elzatta, Wearing Klamby, Jawhara Syari, Tethuna, Medina Zein, Restu Pratiwi ve Hwan Eco Ethnic, Türkiye için özel hazırladıkları koleksiyonları tanıttı.

'Markamarie' kurucu ortağı ve etkinlik koordinatörü Franka Soeria, Endonezya ve Türkiye arasındaki yakınlık dolayısıyla yapılan etkinliklerin daha geniş kitlelere ulaştığını söyledi. Soeria, "Endonezya ve Türkiye arasındaki ilişkileri moda sektöründe daha da ileri taşımak için bu şekilde bir etkinlik düzenledik. Buraya gelen tasarımcılar modernden etniğe kadar birçok değişik sitile sahipler. Biz de bunları sergilemek istedik. Farklı bir konsept ile farklı bir şehirde de tekrar düzenleyeceğiz. Gerek Türkiye, gerekse farklı ülkelerde bunu yapacağız. Endonezya ve Türkiye'nin mevcut yakınlığı dolayısıyla yaptığımız etkinlik Türkiye'de daha geniş bir kitleye ulaşıyor" diye konuştu.

Moda tasarımcısı Medine Zein de Türkiye ile Endonezya arasında giyim yönünden çok benzerlikler olduğunu belirterek, "Buradaki koleksiyonumu Hollanda ve Endonezya sitillerinden esinlenerek yaptım. Stil olarak Türkiye ve Endonezya birbirlerine çok benziyor. Sadece başörtüsünde farklı bağlama çeşitlerine sahipler. İleride de tekrar bu tarz etkinliklere katılmak istiyorum" dedi.

'KÜLTÜREL AÇIDAN İLİŞKİLERİMİZİ GÜÇLENDİRİR'

Endonezya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Lalu Muhammad Iqbal ise koronavirüs sürecinin ardından çok daha büyük etkinlikler düzenleyeceklerini dile getirerek, şunları söyledi:

"Pandemi ilk çıktığından bu yana bu tarz bir etkinlik ilk defa yapıldı. Umarım beğenilmiştir yaptığımız program. Endonezya ve Türkiye arasındaki ilişki de yaklaşık 500 senelik bir geçmişe dayanmakta. Bununla birlikte ister ekonomik, ister politik olsun, arasındaki ilişkilerin ne kadar güçlü olduğunu biliyorsunuz ama bunun yanı sıra kültürel açıdan ilişkilerimizi daha da güçlendirmek adına böyle bir program yaptık. Umarım kültürel açıdan diplomasimizi daha iyi noktalara getirir. Biz inanıyoruz ki bu pandemiyi kolayca atlatacağız ve zamanla daha iyi noktalara geleceğiz. Bu zor durumda böyle bir etkinlik düzenliyorsak, iyi olduğumuz dönemlerde çok daha güzel programlar yapabileceğimize inanıyoruz."

ANKARA Endonezya moda markalarından Türkiye'ye özgü koleksiyon
ANKARA Endonezya moda markalarından Türkiye'ye özgü koleksiyon
ANKARA Endonezya moda markalarından Türkiye'ye özgü koleksiyon
ANKARA Endonezya moda markalarından Türkiye'ye özgü koleksiyon
ANKARA Endonezya moda markalarından Türkiye'ye özgü koleksiyon
ANKARA Endonezya moda markalarından Türkiye'ye özgü koleksiyon
ANKARA Endonezya moda markalarından Türkiye'ye özgü koleksiyon
ANKARA Endonezya moda markalarından Türkiye'ye özgü koleksiyon
ANKARA Endonezya moda markalarından Türkiye'ye özgü koleksiyon
ANKARA Endonezya moda markalarından Türkiye'ye özgü koleksiyon
ANKARA Endonezya moda markalarından Türkiye'ye özgü koleksiyon
ANKARA Endonezya moda markalarından Türkiye'ye özgü koleksiyon
ANKARA Endonezya moda markalarından Türkiye'ye özgü koleksiyon
ANKARA Endonezya moda markalarından Türkiye'ye özgü koleksiyon
ANKARA Endonezya moda markalarından Türkiye'ye özgü koleksiyon
ANKARA Endonezya moda markalarından Türkiye'ye özgü koleksiyon
ANKARA Endonezya moda markalarından Türkiye'ye özgü koleksiyon
ANKARA Endonezya moda markalarından Türkiye'ye özgü koleksiyon

Endonezya, Türkiye, Ankara, Moda, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Kültür Sanat ANKARA Endonezya moda markalarından Türkiye'ye özgü koleksiyon - Son Dakika


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