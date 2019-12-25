Endonezya'nın Açe bölgesinde Uygurlara destek gösterisi yapıldı - Son Dakika
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Endonezya'nın Açe bölgesinde Uygurlara destek gösterisi yapıldı

6 saat önce

Endonezya'nın Açe eyaletinde Çin'in, Uygur Türklerinin yaşadığı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde insan hakları ihlalleri protesto edildi.

Endonezya'nın Açe bölgesinde Uygurlara destek gösterisi yapıldı, System.String[]

Endonezya'nın Açe eyaletinde Çin'in, Uygur Türklerinin yaşadığı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde insan hakları ihlalleri protesto edildi.

Republika gazetesinin haberine göre, eyaletin başkenti Banda Açe'de dün, Müslümanların yanı sıra Çin kökenli Endonezyalıların da bir arada olduğu kalabalık, Çin hükümetinin Uygurlara yaptığı zulme tepki gösterdi.

Gösteriyi organize eden Reki bin Nyak Wang, yaptığı konuşmada, Endonezya hükümetinin, Uygurlara zulmeden Çin'e karşı tutum takınmasını ve Uygurlara yardımda bulunmasını talep ettiklerini belirtti.

Uygurlara yapılanların insan hakları ihlali olduğunu vurgulayan Wang, Devlet Başkanı Joko Widodo'ya da Uygurların Çin baskısından kurtulmaları için mücadele etme çağrısında bulundu.

Çin'in Uygur Türklerine yönelik politikası

Çin'de son yıllarda Uygur Türklerinin yaşadığı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde "mesleki eğitim merkezi" adı altında faaliyet gösteren kamplar ile Uygur Türklerinin kimlik ve kültürlerine yönelik ihlaller, uluslararası kamuoyu tarafından eleştiriliyor.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyine üye 22 ülke, 11 Temmuz'da, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türkleri ve diğer azınlıklara yönelik muamelesini eleştiren ve kitlesel gözaltıların durdurulması çağrısında bulunan mektubu imzalamıştı.

İnsan Hakları İzleme Örgütünün (HRW) raporunda, son 2 yılda Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde çok sayıda kişinin "önleyici polisiye tedbir" adı altında suçsuz yere alıkonulduğu ve siyasi bakımdan tehlikeli olarak değerlendirilen bireylerin herhangi bir yargı kararı olmaksızın toplama kamplarına gönderildiği belirtilmişti.

BM ve diğer uluslararası örgütler, kampların incelemeye açılması çağrılarını yinelerken, Çin şu ana kadar kendi belirlediği birkaç kampın az sayıda yabancı diplomat ve basın mensubu tarafından kısmen görülmesine izin verdi.

Çin makamları, BM yetkililerinin doğrudan bilgi almak amacıyla bölgede serbestçe inceleme yapma talebini geri çeviriyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Açe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 06:24 Kaynak: AA
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