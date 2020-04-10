Endonezya'nın Açe bölgesine sağlık malzemesi takviyesi - Son Dakika

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Endonezya'nın Açe bölgesine sağlık malzemesi takviyesi
6 saat önce
Endonezya hükümeti tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında hazırlanan sağlık malzemeleri, Açe bölgesine ulaştırıldı.
Endonezya hükümeti tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında hazırlanan sağlık malzemeleri, Açe bölgesine ulaştırıldı. Sağlık malzemeleri bölgedeki hastanelere dağıtılacak.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 07:11 Kaynak: AA
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