Endonezya'nın Aceh Eyaletinde Petrol Sızıntısı - Son Dakika
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Endonezya'nın Aceh Eyaletinde Petrol Sızıntısı

25.04.2022 11:28
Endonezya'nın Aceh Eyaletinde Petrol Sızıntısı

ACEH, 25 Nisan (Xinhua) -- Endonezya'nın Lhokseumawe kenti limanına yanaşan bir petrol nakliye gemisinin boru valfinden petrol sızıntısı meydana geldi.

ACEH, 25 Nisan (Xinhua) -- Endonezya'nın Lhokseumawe kenti limanına yanaşan bir petrol nakliye gemisinin boru valfinden petrol sızıntısı meydana geldi.

Endonezya'nın Aceh Eyaletinde Petrol Sızıntısı

Endonezya'nın Aceh eyaletinin Lhokseumawe kentine bağlı Hagu Selatan köyündeki kıyı bölgesinde meydana gelen biyodizel petrol sızıntısının yayılmasını önlemeye çalışan işçiler, 24 Nisan 2022. (Fotoğraf: Fachrul Reza/Xinhua)

Endonezya'nın Aceh Eyaletinde Petrol Sızıntısı

Endonezya'nın Aceh eyaletinin Lhokseumawe kentine bağlı Hagu Selatan köyündeki kıyı bölgesinde meydana gelen biyodizel petrol sızıntısının yayılmasını önlemeye çalışan işçiler, 24 Nisan 2022. (Fotoğraf: Fachrul Reza/Xinhua)

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Endonezya, Petrol, Nisan, Aceh, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Endonezya'nın Aceh Eyaletinde Petrol Sızıntısı - Son Dakika


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