Selden etkilenen mağdurlarla ilgili verileri izlemek ve toplamak için bir hızlı müdahale ekibi bölgeye gönderildi.

Aceh Afet Yönetim Kurumu Başkanı İlyas yaptığı açıklamada, "Şu ana kadarki son durum suların çekilmemiş olması yönünde" dedi.

Kaynak: Xinhua

6 Ekim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Albüm: Endonezya'nın Aceh Eyaletinde Sel Baskınına Uğrayan Evlerde Yaşayanlar Tahliye Edildi - Son Dakika

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