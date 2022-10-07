Albüm: Endonezya'nın Aceh Eyaletinde Sel Baskınına Uğrayan Evlerde Yaşayanlar Tahliye Edildi - Son Dakika
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Albüm: Endonezya'nın Aceh Eyaletinde Sel Baskınına Uğrayan Evlerde Yaşayanlar Tahliye Edildi

07.10.2022 18:42
Albüm: Endonezya'nın Aceh Eyaletinde Sel Baskınına Uğrayan Evlerde Yaşayanlar Tahliye Edildi

Endonezya'nın Aceh eyaletinin Lhoksukon kasabasının birçok bölgesini etkileyen sel sularının havadan görünümü, 6 Ekim 2022.

Albüm: Endonezya'nın Aceh Eyaletinde Sel Baskınına Uğrayan Evlerde Yaşayanlar Tahliye Edildi

Endonezya'nın Aceh eyaletinin Lhoksukon kasabasının birçok bölgesini etkileyen sel sularının havadan görünümü, 6 Ekim 2022. (Fotoğraf: Fachrul Reza/Xinhua)

CAKARTA, 7 Ekim (Xinhua) -- Endonezya'nın Aceh eyaletinin Lhokseumawe kentindeki yerleşim birimleri, tüm bölgede yoğun sağanakların tetiklediği seller nedeniyle sular altında kaldı.

Aceh Afet Yönetim Kurumu Başkanı İlyas yaptığı açıklamada, "Şu ana kadarki son durum suların çekilmemiş olması yönünde" dedi.

İlyas, su seviyesi 40 santimetre ile 1 metre arasında değişen selin Salı günü Lhokseumawe sakinlerinin evlerini sular altında bırakmaya başladığını açıkladı.

Selden etkilenen mağdurlarla ilgili verileri izlemek ve toplamak için bir hızlı müdahale ekibi bölgeye gönderildi.

Albüm: Endonezya'nın Aceh Eyaletinde Sel Baskınına Uğrayan Evlerde Yaşayanlar Tahliye Edildi

Endonezya'nın Aceh eyaletinin Lhoksukon kasabasında lastik botla bir kadını tahliye eden insanlar, 6 Ekim 2022. (Fotoğraf: Fachrul Reza/Xinhua)

Albüm: Endonezya'nın Aceh Eyaletinde Sel Baskınına Uğrayan Evlerde Yaşayanlar Tahliye Edildi

Endonezya'nın Aceh eyaletinin Lhoksukon kasabasında bir baba kucağında bebeğiyle sel sularında ilerlemeye çalışıyor, 6 Ekim 2022. (Fotoğraf: Fachrul Reza/Xinhua)

Albüm: Endonezya'nın Aceh Eyaletinde Sel Baskınına Uğrayan Evlerde Yaşayanlar Tahliye Edildi

Endonezya'nın Aceh eyaletinin Lhoksukon kasabasında bir baba ailesiyle birlikte sel sularında ilerlemeye çalışıyor, 6 Ekim 2022. (Fotoğraf: Fachrul Reza/Xinhua)

Albüm: Endonezya'nın Aceh Eyaletinde Sel Baskınına Uğrayan Evlerde Yaşayanlar Tahliye Edildi

Endonezya'nın Aceh eyaletinin Lhoksukon kasabasında bir baba kızıyla birlikte sel sularında ilerlemeye çalışıyor, 6 Ekim 2022. (Fotoğraf: Fachrul Reza/Xinhua)

Albüm: Endonezya'nın Aceh Eyaletinde Sel Baskınına Uğrayan Evlerde Yaşayanlar Tahliye Edildi

Endonezya'nın Aceh eyaletinin Lhoksukon kasabasında sel suları altında kalan araçların ve evlerin havadan görünümü, 6 Ekim 2022. (Fotoğraf: Fachrul Reza/Xinhua)

Albüm: Endonezya'nın Aceh Eyaletinde Sel Baskınına Uğrayan Evlerde Yaşayanlar Tahliye Edildi

Endonezya'nın Aceh eyaletinin Lhoksukon kasabasında sel sularında ilerlemeye çalışan insanlar, 6 Ekim 2022. (Fotoğraf: Fachrul Reza/Xinhua)

Albüm: Endonezya'nın Aceh Eyaletinde Sel Baskınına Uğrayan Evlerde Yaşayanlar Tahliye Edildi

Endonezya'nın Aceh eyaletinin Lhoksukon kasabasında sel sularında bir teknede kürek çeken insanlar, 6 Ekim 2022. (Fotoğraf: Fachrul Reza/Xinhua)

Albüm: Endonezya'nın Aceh Eyaletinde Sel Baskınına Uğrayan Evlerde Yaşayanlar Tahliye Edildi

Endonezya'nın Aceh eyaletinin Lhoksukon kasabasında bir anne ve oğulları sel sularında ilerlemeye çalışıyor, 6 Ekim 2022. (Fotoğraf: Fachrul Reza/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

6 Ekim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Albüm: Endonezya'nın Aceh Eyaletinde Sel Baskınına Uğrayan Evlerde Yaşayanlar Tahliye Edildi - Son Dakika

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