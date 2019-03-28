Son Dakika Haberleri: Endonezya'nın Agung Yanardağı'nda Hareketlilik

Endonezya'nın Agung Yanardağı'nda Hareketlilik

20 dakika önce

Endonezya'nın Bali Adası'ndaki Agung Yanardağı'nda, artan volkanik hareketlilik nedeniyle halkın bölgeye yaklaşmaması istendi.

Endonezya'nın Agung Yanardağı'nda Hareketlilik, System.String[]
Endonezya'nın Bali Adası'ndaki Agung Yanardağı'nda, artan volkanik hareketlilik nedeniyle halkın bölgeye yaklaşmaması istendi.

Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho yaptığı açıklamada, Agung Yanardağı'nda meydana gelen patlamalarda püsküren kül ve dumanın, 3 bin 650 metreye kadar ulaştığını belirtti.

Adada yaşayan halk için tehlikeli bir durum olmadığını aktaran Nugroho, turuncu alarm seviyesindeki yanardağın kraterini çevreleyen 4 kilometrelik alanda faaliyette bulunulmaması uyarısını yaptı.

Yanardağdan geçen yıl haziran ayında püsküren kül ve dumanın, hava trafiğini etkilemesiyle Bali ve Doğu Cava'daki bazı havalimanları geçici süreyle uçuşlara kapatılmış ve uçuşların aksamasından binlerce turist olumsuz etkilenmişti.

Bu arada, yanardağda 1963 yılında yaşanan volkanik patlama sonucunda lav akışı tam 11 ay sürmüş, 1000'den fazla kişi hayatını kaybederken, büyük maddi hasar yaşanmıştı.

Yanardağın etki alanında halen 4 milyon kişi yaşıyor.

Takımadalar ülkesi Endonezya, Pasifik Okyanusu'nun "Ateş Kuşağı" olarak adlandırılan 130'a yakın aktif volkanın bulunduğu bir bölgenin merkezinde yer alıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 06:50 Kaynak: AA

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