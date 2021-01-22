Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi İkbal'den çikolata üretiminde iş birliği mesajı Açıklaması - Son Dakika

Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi İkbal'den çikolata üretiminde iş birliği mesajı Açıklaması

22.01.2021 18:33
Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi İkbal'den çikolata üretiminde iş birliği mesajı Açıklaması, System.String[]

Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Lalu Muhammed İkbal, "Endonezya kakao üretiminde önemli konumda.

Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Lalu Muhammed İkbal, "Endonezya kakao üretiminde önemli konumda. Türkiye dünyanın en önemli fındık üreticisi. En güzel çikolata da bildiğiniz gibi fındıklı çikolata. Çikolata üretimi konusunda önemli iş birliği yapılabilir." dedi.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu'nu ziyaret eden İkbal'e kentin tarihi, ticareti, turizmi ve tarımsal ürünleri ile yatırım alanları hakkında bilgi verildi.

Hacısalihoğlu, amaçlarının sürdürülebilir ticari ilişkiler kurmak olduğunu ifade ederek, "Ticaret ataşeliğiniz ile iş birliğinde fayda görüyoruz. Bizim de dış ticaret ofisimiz bulunuyor. Birçok konuda iş birliğine açığız." dedi.

Karadeniz Bölgesi'nde somon üretiminde büyük ilerleme kaydedildiğini, Rusya ve Japonya başta olmak üzere birçok ülkeye ihracat yapıldığını, ayrıca Trabzon'daki tersanelerde tekne yapımının da ileri düzeyde bulunduğunu dile getiren Hacısalihoğlu, her iki alanda da iş birliği gerçekleştirilebileceğini vurguladı.

Büyükelçi İkbal ise Trabzon'u Endonezya'da tanıtmak için çalışmalar yapılması gerektiğini belirterek, "Endonezya'dan Türkiye'ye yılda 130 bin turist geliyor. Bu turistlerin bir bölümünü Trabzon ve Karadeniz'e getirmek için tanıtım çalışması yapılmalı. Ayrıca Endonezya kakao üretiminde önemli konumda. Türkiye dünyanın en önemli fındık üreticisi. En güzel çikolata da bildiğiniz gibi fındıklı çikolata. Çikolata üretimi konusunda önemli iş birliği yapılabilir." diye konuştu.

Endonezya'da 5 yıllık balık avı yasağının sona erdiğini aktaran İkbal, "Endonezya'da 2 bini aşkın balıkçı teknesine ihtiyacımız var. Ormanlarımız da çok güzel ve verimli. Ayrıca altın, nikel, kömür ve doğal gaz konusunda zengin yer altı kaynaklarımız var. Bugüne kadar Norveç'ten somon alıyorduk. Somon balığı tüketimimiz fazla ve imkan olursa Türkiye'den de alım yapılabilir." ifadelerini kullandı.

Hacısalihoğlu ve İkbal, ziyaretin anısına birbirlerine hediye takdiminde bulundu.

Endonezya, Trabzon, Türkiye, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi İkbal'den çikolata üretiminde iş birliği mesajı Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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