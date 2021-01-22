Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi İkbal Trabzon'da temaslarda bulundu - Son Dakika

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Lalu Muhammed İkbal'i makamında kabul etti.

İkbal ile bir süre sohbet eden Vali Ustaoğlu, şehir ve Trabzon'da yapılacak yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Ustaoğlu ve İkbal, daha sonra Valilik B toplantı salonunda düzenlenen Akçaabat Şinik Organize Sanayi Bölgesi Ağaçlandırma Uygulama Projesi toplantısına katıldı.

Toplantıda konuşan Ustaoğlu, liman kenti özelliğine vurgu yaptığı Trabzon'un fındık üretimi ve ihracatı konusunda da söz sahibi bir il olduğunu söyledi.

Ustaoğlu, "Dünya fındık üretiminin yüzde 75'ini ülkemizde üretiliyor. Fındığın, aromasıyla çok iddialıyız. Daha henüz alternatifi de üretilemedi. Ayrıca çikolata sanayisinin de girdi maddesidir. Endonezyalı iş adamlarını yatırım yapması için ilimize bekliyoruz." dedi.

İkbal de Trabzon'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek Ustaoğlu'na teşekkür etti.

Endonezya'nın dünyanın en kalabalık Müslüman ülkesi olduğunu ifade eden İkbal, "150 milyon nüfusumuz var. Ülkenin bir ucundan diğer ucuna gidersen 8 saat. Çok zengin doğal kaynaklara sahip bir ülkeyiz. En büyük palmiye yağı üreten ülkeyiz. " diye konuştu.

Türk iş adamlarının yaptıkları çalışmalara hayran kaldığını vurgulayan İkbal, Endonezya'nın çok zengin doğal kaynaklarının bulunduğuna dikkati çekerek, Türk iş adamlarını da ülkelerine yatırım yapmaya davet etti.

İkbal, dünyada ekonomik sıralama açısından 16. sırada olduklarını belirterek 2030 yılında 4. sıraya yükselmeyi hedeflediklerini söyledi.

AK Parti Trabzon Milletvekili ve Türkiye - Endonezya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Andan Günnar da iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin gelişmesinde iş adamlarının önemli rol oynadığını belirti.

Konuşmaların ardından Orman Bölge Müdürü Emin Yılmaz, Akçaabat Şinik Organize Sanayi Bölgesi Ağaçlandırma Uygulama Projesi kapsamındaki 11 bin 230 fidan dikimi hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Proje ile ilgili Vali Ustaoğlu ve Yılmaz arasında protokol imzalandı.