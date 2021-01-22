Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi İkbal, ülkesinin Türkiye'ye uzak olmadığını söyledi - Son Dakika

Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi İkbal, ülkesinin Türkiye'ye uzak olmadığını söyledi

22.01.2021 16:31
Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi İkbal, ülkesinin Türkiye'ye uzak olmadığını söyledi, System.String[]

Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Lalu Muhammed İkbal, "Türkiye'deki kardeşlerimiz bizleri hep Uzak Doğu diye tanımlıyor ancak bu bence çok yanlış bir söylem. Çünkü biz sadece Doğu'dayız, yani uzakta değiliz." dedi.

Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Lalu Muhammed İkbal, "Türkiye'deki kardeşlerimiz bizleri hep Uzak Doğu diye tanımlıyor ancak bu bence çok yanlış bir söylem. Çünkü biz sadece Doğu'dayız, yani uzakta değiliz." dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman, Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Lalu Muhammed İkbal'i kabul etti.

Büyükşehir Belediyesi tarihi binasında İkbal'i ağırlayan Ataman, ziyaretten memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Ataman, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Endonezya'ya ilgi gösterdiğini belirterek, "Çünkü Endonezya'yı çok defa ziyaret etti. Bizim açımızdan Endonezya çok farklı bir ülke. Trabzon açısından da Endonezya'nın önemi ve farkı var. Çünkü Trabzon, Türkiye'de milli refleksleri en yüksek olan yerlerden birisidir." dedi.

Ataman, İkbal'i ailesiyle birlikte Trabzon'a davet ederek, şunları kaydetti:

"Trabzon çok kadim ve çok eski bir şehir olduğu için turistler açısından da çok önemli oluyor. Endonezyalı kardeşlerimizi mutlaka kentimizde ağırlamak isteriz. Bunun için Kültür Dairesi Başkanımızı ve İl Kültür Müdürümüzü Büyükelçiliğe yönlendirelim. Bu ilişkiyi oradan doğru yürütelim. Önümüzdeki birkaç hafta içerisinde bu bağlantıyı kurarak resmi sorumluları buluşturup, bunun altyapısını yaparız. Sadece turizm açısından değil yatırım açısından da karşılıklı olarak iş insanlarımızı, orada yapılıp burada satılacak, burada yapılıp orada satılacak ya da buradaki sanayicilerin orada işlem yapacağı şekilde bir çalışma yürütebiliriz."

Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi İkbal de özellikle Trabzon'a çok önem verdiklerini belirterek, "Trabzon bölgede en büyük ve en önemli şehir. Aslında benim bu 4. kez Trabzon'a gelişim ama resmi olarak ilk defa ziyaret ettim. Benim için Trabzon çok önemli bir şehir." dedi.

İkbal, ayrıca turizm açısından Endonezya'da gayrimüslimler ve Hristiyanlar olduğunu işaret ederek, "Bunlar sürekli Vatikan'a gidiyorlar. Türkiye'de de hep İstanbul, Bursa, Kayseri, Kapadokya, Ankara yapıp geri dönüyorlar. Bu konuda tur firmaları ile görüşülüp bunları Trabzon'a yönlendirebiliriz. Ticari açıdan da Endonezyalı iş insanlarımızı buraya getirerek organize sanayi bölgeleri gezdirilebilir. Böyle bir planlama yapabiliriz." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor taraftarı olduğunu belirten İkbal, "Sizin Endonezya'da kardeşleriniz var. Dünyanın en büyük ekonomisi olacağımıza inanıyoruz. Türkiye'deki kardeşlerimiz bizleri hep Uzak Doğu diye tanımlıyor ancak bu bence çok yanlış bir söylem. Çünkü biz sadece Doğu'dayız, yani uzakta değiliz. Ben çok iyi bir Trabzonspor taraftarıyım. Trabzonspor'u da çok seviyorum." dedi.

Konuşmaların ardından Ataman, İkbal'e Trabzonspor atkısı ve çeşitli hediyeler takdim etti. İkbal, Büyükşehir Belediyesi anı defterini de imzaladı.

Muhammed İkbal, Endonezya, Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi İkbal, ülkesinin Türkiye'ye uzak olmadığını söyledi - Son Dakika


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