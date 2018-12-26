Endonezya'nın Bali Adası'nda Plastik Yasağı

Endonezya'nın ünlü tatil merkezi Bali Adası'nda tek kullanımlık plastik ürünlere yasak getirildi.

Endonezya'nın ünlü tatil merkezi Bali Adası'nda tek kullanımlık plastik ürünlere yasak getirildi.



Singapur'da yayın yapan Channel News Asia televizyonunun internet sitesideki habere göre, Bali Valisi Wayan Koster, alışveriş torbaları, plastik strafor köpükler ve içecek pipetleri gibi tek kullanımlık plastik ürünlerine yasak getirildiğini duyurdu.



Adanın plastik atık miktarını 2019 itibarıyla yüzde 70 oranında azaltmayı amaçladıklarını belirten Koster, "Üreticiler, dağıtıcılar, tedarikçiler, işletmeler ve vatandaşlar tek kullanımlık plastik kullanmaya son vermeli. Plastiği başka maddelerle ikame etmeliyiz." dedi.



Koster, yasağa direnen işletmelerin ruhsatlarının yenilenmeyeceğinin altını çizdi.



Geçen cumadan itibaren uygulanmaya başlanan yasak için 6 aylık bir geçiş aşamasının öngörüldüğü ifade edildi.



Uzmanlar Bali sahilleri çevresindeki plastik atıkların yüzde 80'inin adadan kaynaklandığını vurguluyor.



Endonezya geçen yıl okyanus atıklarını 2025 itibarıyla yüzde 70 oranında azaltmayı amaçlayan bir eylem planı açıklamıştı. Hükümet plan kapsamındaki tedbirler için 7 yılda 1 milyar dolar harcamayı taahhüt etmişti.



Daha önce aralarında Asya Pasifik bölgesi ülkeleri Filipinler, Malezya, Hindistan ve Çin'in bulunduğu 40'dan fazla ülkede ulusal ve yerel hükümetler tek kullanımlık plastik poşetleri yasaklamıştı.

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