Endonezya'nın başkenti Cakarta'da, işçileri de ilgilendiren yasa tasarısı protesto edildi. Temsilciler Meclisi önünde toplanan bir grup işçi, yasa tasarısının, çalışanlar için olumsuzluk yaratacağı iddiasıyla geri çekilmesini talep etti.

Kaynak: AA

Jakarta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Endonezya'da işçi protestosu - Son Dakika

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