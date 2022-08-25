Geçmişteki ağır insan hakları ihlalleri nedeniyle yargı dışı çözüm ekibine karşı gösteri düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Geçmişteki ağır insan hakları ihlalleri nedeniyle yargı dışı çözüm ekibine karşı gösteri düzenlendi

25.08.2022 21:20

Endonezya'nın başkenti Cakarta'daki Devlet Sarayı önünde bir araya gelen Adalet için Mağdurlar Dayanışma Ağı'na üye çok sayıda aktivist ve insan hakları ihlali mağduru kişilerin aileleri gösteri düzenledi.

Endonezya'nın başkenti Cakarta'daki Devlet Sarayı önünde bir araya gelen Adalet için Mağdurlar Dayanışma Ağı'na üye çok sayıda aktivist ve insan hakları ihlali mağduru kişilerin aileleri gösteri düzenledi. Göstericiler, Endonezya hükümetinden, geçmişteki ağır insan hakları ihlalleri için yargı dışı bir çözüm ekibi oluşturulmasına ilişkin Başkanlık Kararnamesi'nin iptalini istediler.

YORUMLAR
500
Video: Çin, Endonezya'ya Yüksek Hızlı Tren Sevkiyatına Başladı Video: Çin, Endonezya'ya Yüksek Hızlı Tren Sevkiyatına Başladı Cakarta'nın Çin büyükelçiliği önünde madencilik faaliyetine karşı gösteri Cakarta'nın Çin büyükelçiliği önünde madencilik faaliyetine karşı gösteri
Kaynak: AA

Jakarta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Geçmişteki ağır insan hakları ihlalleri nedeniyle yargı dışı çözüm ekibine karşı gösteri düzenlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:57 Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek'in Austria Wien maçında yaptıkları taraftarı mest etti
20:46 Ünlü şarkıcı Gülşen tutuklandı!
20:37 Adliyeye sevk edilen Gülşen'in tutuklanması talep edilmişti! İşte ilk ifadesi
20:06 Ünlü şarkıcı Gülşen'in tutuklanması talep edildi!
19:58 Final İstanbul'da gerçekleşecek! Şampiyonlar Ligi'nde gruplar netleşti
19:48 HDP'nin de içinde bulunduğu dördüncü ittifakta bir parti çekilme kararı aldı!
19:26 Artvin'e çay toplamaya gelen Gürcü işçi, yasak aşk iddiasıyla eşini ve arkadaşını öldürüp, intihar etti
18:45 Fenerbahçe-Austria Wien maçı canlı anlatım! Kadıköy'de goller peş peşe geliyor
18:36 İmam Hatiplilere yönelik sözleri sebebiyle gözaltına alınan Gülşen'den ilk açıklama: İncinen herkesten özür diliyorum
18:12 Beşiktaş, Dele Alli transferini resmen KAP bildirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2022 21:20:39. #1.13#
SON DAKİKA: Geçmişteki ağır insan hakları ihlalleri nedeniyle yargı dışı çözüm ekibine karşı gösteri düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement