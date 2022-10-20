Endonezya'nın başkenti Cakarta'daki Ulu Cami'nin kubbesi yangın nedeniyle çöktü - Son Dakika
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Endonezya'nın başkenti Cakarta'daki Ulu Cami'nin kubbesi yangın nedeniyle çöktü

20.10.2022 11:45
Endonezya'nın başkenti Cakarta'daki Ulu Cami'nin kubbesi yangın nedeniyle çöktü

KUALA Endonezya'daki Cakarta İslam Merkezi Ulu Cami'nin kubbesi çıkan yangının ardından çöktü.

KUALA Endonezya'daki Cakarta İslam Merkezi Ulu Cami'nin kubbesi çıkan yangının ardından çöktü.

Yerel medya kuruluşu Kompas.com'un haberine göre, caminin büyük kubbesi dün öğleden sonra alevler içinde kaldı.

Yangının inşaat firmasının yenileme çalışmaları sırasında çıktığını aktaran cami imamı Muhammed Subki, "Yangın kubbenin tepesinden görünmeye başladı ve ardından diğer alanlara yayıldı ancak yangının çıkış nedeni henüz netlik kazanmadı." dedi.

Şiddetli rüzgar nedeniyle yangının çok hızlı yayıldığı ve caminin büyük bir bölümünü saran alevler nedeniyle kubbenin çöktüğü belirtildi.

Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılan bir videoda, kubbenin çöktüğü ve yangın nedeniyle gökyüzüne büyük duman tabakasının yükseldiği görüldü.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Endonezya'nın başkenti Cakarta'daki Ulu Cami'nin kubbesi yangın nedeniyle çöktü - Son Dakika

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