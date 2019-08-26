Endonezya'nın başkenti Cakarta'nın taşınacağı yer belli oldu
1 saat önce
Endonezya'da başkenti Cakarta'nın Borneo Adası'nda taşınacağı yer belli oldu.
Endonezya'da başkenti Cakarta'nın Borneo Adası'nda taşınacağı yer belli oldu.
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 01:30
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