Son Dakika Haberleri: Endonezya'nın başkenti Cakarta'nın taşınacağı yer belli oldu
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Endonezya'nın başkenti Cakarta'nın taşınacağı yer belli oldu

1 saat önce

Endonezya'da başkenti Cakarta'nın Borneo Adası'nda taşınacağı yer belli oldu.

Endonezya'nın başkenti Cakarta'nın taşınacağı yer belli oldu, System.String[]

Endonezya'da başkenti Cakarta'nın Borneo Adası'nda taşınacağı yer belli oldu.

Jakarta, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 01:30 
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